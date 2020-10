Il y a des petits gestes qu’on peut faire au quotidien pour réduire notre consommation de plastique et pour être plus écoresponsables. Parmi eux, acheter des produits en vrac, comme ceux de Purenature qui sont ultras efficaces et biodégradables. Purenature offre aussi une distribution zéro déchet. Nous en parlons avec Jenyfer Hodgson. Pour plus d’informations, visitez purenature.bio.

À voir aussi: 10 recettes pour faire le tour du monde