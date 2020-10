Comment augmenter la valeur de votre maison en 7 améliorations

Vous êtes prêts à installer la pancarte «à vendre» devant, mais est-ce que votre propriété l’est tout autant?

Dans le but de faire le plus d’argent possible lors de la vente de votre maison, il faut que cette dernière se présente sous ses plus beaux jours. Pour y arriver, vous aurez donc peut-être besoin de faire quelques améliorations pour impressionner les potentiels acheteurs.

Voici 7 améliorations à apporter à votre propriété pour en augmenter sa valeur :

1. Un bon coup de peinture dans toutes les pièces

Avant de vendre, ça vaut la peine de repeindre l’ensemble des pièces de la maison pour rafraichir le look, mais aussi en profiter pour réparer les imperfections qui sont apparues avec le temps. Choisissez des couleurs neutres et chaleureuses qui n’imposent pas un style précis aux potentiels acheteurs. Vous voulez leur laisser la liberté d’imaginer leurs meubles et items décoratifs dans les pièces.

2. Ne pas négliger la toiture

Les gros travaux comme la réfection de la toiture peuvent refroidir un acheteur. C’est pourquoi il vaut mieux éviter de vendre alors que la toiture coule et doit être refaite. Vous risquez de perdre beaucoup d'acheteurs potentiels qui pourraient vous faire de belles offres. Avant d’afficher votre maison sur le marché, assurez-vous que la toiture est en bon état. Même chose pour les portes et fenêtre de la propriété.

3. Ajouter un effet WOW

Pour retenir l’attention des acheteurs qui consultent des dizaines de fiches immobilières par jour, il vous faut un effet «WOW» dans la maison. Un foyer bien habillé, un mur d’accent dans le salon, une porte de grange dans la chambre des maitres, des éléments architecturaux mis en valeur et bien conservés, il vous faut un élément qui vous distinguera des autres propriétés avec lesquels vous êtes en compétition.

4. Mettre de l’avant l’aspect rangement

Tout le monde cherche une maison où le rangement est le plus optimal et pratique possible. Avant d’afficher votre maison sur le marché, désencombrez au maximum les pièces afin que l’espace respire bien et que rien ne traine sur les meubles et même dans les garde-robes et armoires. Une maison où les choses sont laissées à la vue de tous peut donner l’impression qu’il y a un manque de rangement. Et rappelez-vous que les potentiels acheteurs qui vont venir visiter votre maison vont ouvrir les garde-robes et les armoires pour voir à quoi ressemble l’intérieur...

5. Porter une attention particulière à l’extérieur

On met souvent toute notre énergie sur l’intérieur de la maison lorsque vient le temps de vendre. Toutefois, il faut garder en tête que l’extérieur de la maison est la première impression que les acheteurs ont de la propriété. Ça vaut donc la peine de changer la porte d’entrée si elle a fait son temps et de la remplacer par une porte qui offre une touche de couleur. Repeindre l’extérieur ou nettoyer la brique peut s’avérer payant aussi. Si votre patio de bois à des planches qui sont pourris, remplacez-les car sinon l’acheteur potentiel va peut-être pensez que vous avez négligé d’autres parties de la maison. Finalement, assurez-vous que vous avez un bel aménagement paysager pour que la maison soit bien mise en valeur.

6. Terminer les pièces

Les pièces non terminées peuvent refroidir des acheteurs car ça envoie comme message qu’ils devront encore débourser de l’argent après avoir acheté la maison. Donc si par exemple, le sous-sol n’est pas terminé, c’est payant de fermer les murs et faire tirer les joints avant d’afficher la maison. Même si la pièce n’est pas décorée et «stager» pour la vente, une pièce fermer est moins intimidante qu’une pièce où l’on voit la structure!

7. Donner de l’amour à la cuisine et aux salles de bain

Ce n’est pas un secret pour personne, la cuisine et les salles de bains sont les pièces les plus importantes d’une maison lorsque vient le temps de parler de valeur. Dans un monde idéal, on rénove le tout pour mettre au goût du jour. Même si en faisant des rénovations intelligentes on peut récupérer la quasi-totalité de l’investissement lors de la vente, ce n’est pas tout le monde qui a le budget (ou l’énergie) pour le faire. Dans ce cas, concentrez-vous principalement sur l’esthétique. Dans la cuisine, vous pouvez peinturer les armoires et changer les poignées, et peut-être en retirer une partie pour mettre des tablettes flottantes en bois? Remplacer le comptoir par une belle pièce de quartz est également une excellente idée. Sinon, un beau dosseret de tuiles tendances peut ajouter un effet WOW et rajeunir le look. Dans les salles de bains, vous pouvez changer les vanités pour en installer de nouvelles. La robinetterie joue un rôle très important et permet de rajeunir le style des pièces également. Voilà quelques pistes de modifications à effectuer dans la cuisine et les salles de bain.

Bonnes rénovations!