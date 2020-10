Connaissez-vous vraiment le VPH? Voici 10 choses importantes à savoir à son sujet

Si vous êtes une femme âgée entre 18 et 45 ans, vous avez probablement déjà entendu parler du VPH, le virus du papillome humain. Or, le VPH n’est pas uniquement l’affaire des femmes de ce groupe d’âge. Il concerne les femmes de tous âges et même les hommes !

À cet égard, s’il est vrai que le VPH est la cause de presque tous les cas de cancer du col de l'utérus et qu’heureusement il est possible de le prévenir grâce au vaccin GARDASIL® 9, le virus du papillome humain demeure mystérieux pour plusieurs.



Pour y faire la lumière, voici 10 choses importantes à connaître au sujet du VPH.



1. Le VPH, ou virus du papillome humain, est aujourd'hui l’infection transmise sexuellement la plus courante dans le monde.

La famille du VPH compte plus de 100 types de virus, dont environ 40 sont transmissibles sexuellement. Ce qui veut dire que si vous êtes infecté à travers un type de VPH, vous pouvez tout de même être infecté par un autre.

2. Le VPH cause presque 100% des cas de cancer du col utérin.

Non traité, le virus peut s'aggraver et des cellules précancéreuses peuvent se développer à travers le temps. Parmi les types de VPH, on retrouve les VPH à faible risque de cancer dont certains causent des condylomes, et les VPH à risque élevé susceptibles de causer le cancer.

3. Chaque année, environ 1 500 nouveaux cas de cancer de l’utérus sont diagnostiqués au Canada.

Les cellules pouvant causer le cancer se forment près de l’utérus. Ces nouveaux cas de cancer peuvent apparaître chez les femmes âgées entre 20 et 40 ans. À cet effet, le manque de temps chez le médecin et le manque d’informations au sujet du vaccin GARDASIL®9 peuvent nuire à leur prévention.

4. Environ 3 Canadiens sexuellement actifs sur 4 auront au moins une infection au VPH au courant de leur vie.

Une personne peut être infectée par plus d’un type de VPH au cours de sa vie. Elle peut aussi être infectée plus d’une fois par le même type de VPH. Il suffit d’un seul partenaire infecté pour contracter le virus.

5. Même si vous êtes en union ou actif sexuellement avec un partenaire stable, il est possible de contracter le VPH.

Quiconque est sexuellement actif est à risque de contracter le VPH puisque l'infection ne présente souvent aucun signe ou symptôme. Vous ne pouvez donc être en mesure de dire si votre partenaire ou vous êtes infectés.

Que vous soyez en union stable depuis plusieurs années ou que vous ayez eu des enfants, il est tout de même possible de contracter le VPH.

6. Le VPH n’est pas toujours détecté à travers le test de Pap.

Lorsqu'une femme est infectée par certains types de VPH et que le virus ne se résorbe pas seul, des cellules précancéreuses peuvent se développer près du col de l'utérus. Les tests de Pap identifient ces cellules anormales. Dans le cas où elles ne sont pas détectées tôt puis traitées, un pré-cancer et un cancer du col de l'utérus peuvent se développer.

7. Le cancer de l’utérus est le troisième cancer le plus commun chez les Canadiennes âgées entre 20 et 40 ans.

Malgré le fait que le nombre de patientes infectées par le VPH augmente au Canada, beaucoup de femmes dans ce groupe d’âge n’éprouvent pas le besoin de parler de GARDASIL®9. Or, même si elles sont en union stable avec le même partenaire, le virus peut tout de même être en dormance depuis plusieurs années chez l’une des personnes du couple.

8. Chaque jour, on estime qu’environ 4 cas du cancer de l’utérus sont diagnostiqués au Canada.

Il est possible de prévenir le cancer de l’utérus grâce à un vaccin. Une vaccination avec GARDASIL®9 offre une protection efficace et reconnue. Cet agent de prévention est simple et accessible.

9. Le VPH peut causer d’autres types de cancer comme le cancer de la vulve, le cancer vaginal et le cancer anal.

Si le virus du VPH n’est pas traité, des cellules précancéreuses peuvent se développer à travers des organes autres que l’utérus et causer à plus long terme, d’autres types de cancer graves.

10. Un vaccin permet de se protéger du VPH et d’autres types de cancer causés par celui-ci.

En plus d’offrir une protection contre 9 types de VPH responsables d’environ 90% des cas de cancers de l'utérus, le vaccin GARDASIL® prévient 2 types de VPH causant 90% des types de verrues génitales. Si vous avez été infecté par l’un des types de VPH, GARDASIL®9 peut tout de même vous aider à vous protéger contre les 8 autres types.

Lors de votre prochaine visite chez le médecin, n’hésitez donc pas à aborder le sujet du VPH et de ses traitements comme le vaccin GARDASIL®9. Discuter de la prévention et des bénéfices de GARDASIL®9 est une excellente façon de veiller à votre santé.