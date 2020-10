Être aidant, soignant, proche aidant, ce n’est pas de tout repos (et encore plus dans le contexte actuel). On est constamment dans le don de soi et parfois, ça peut nous amener au bord du gouffre. Ingrid Falaise s'est entretenue avec Dre Pascale Brillon, qui est auteure du livre «Entretenir ma vitalité d’aidant», psychologue et professeure du Département de psychologie de l’UQAM, pour nous rappeler comment prendre soin de soi en tant qu'aidant.

