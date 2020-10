Un salle de bains comme à New York

Charmés par le style contemporain et glamour de leur suite alors qu’ils séjournaient dans un hôtel de Manhattan, Lisa et Keith ont voulu s’en inspirer pour aménager leur salle de bains de Calgary.

Les designers Reena Sotropa et Alanna Dunn ont prêté main-forte au couple pour rénover et réaménager la pièce.

Phil Crozier

Elles en ont d’abord maximisé l’espace de façon à la rendre fonctionnelle et facile à vivre, comme à l’hôtel. En troquant la baignoire à remous sur podium qui occupait trop de place contre un modèle autoportant, elles ont pu dessiner une plus grande cabine de douche et un meuble-lavabo pour deux, très bien pourvu en rangement.

Pour habiller la salle de bains et lui donner le style désiré, les designers ont utilisé une palette de noir et de blanc ponctuée d’accents de laiton.

Phil Crozier

Avant même le début des travaux, la propriétaire a eu un coup de cœur pour le robinet de lavabo au fini laiton patiné. Toute la quincaillerie ainsi que les luminaires adoptent cette teinte chaleureuse, qui contraste bellement dans l’univers en noir et blanc.

Phil Crozier

Au sol, un carrelage hexagonal, sur les murs, des carreaux de style métro. «Ils se mettent en valeur les uns les autres», souligne Reena Sotropa. Pour que les traces d’eau et la poussière soient peu visibles sur le plancher, elle a opté pour un fini noir mat. Pour une finition impeccable, tous les joints de carrelages, à l'exception du sol de la douche, ont été réalisés avec un coulis de charbon.

Phil Crozier

Les parois de verre, habillées de baguettes en métal, ajoutent une note à la fois chic et industrielle qui rend la pièce unique.

La niche en marbre rompt la linéarité du carrelage dans la douche et forme la toile de fond parfaite pour mettre en valeur la richesse du fini de la robinetterie.

Phil Crozier

Éléments glam du décor, les miroirs à facettes, sans cadre, se font assez discrets pour ne pas voler la vedette aux robinets et aux appliques qui se détachent comme des bijoux sur le fond blanc lumineux.

Comme à l'hôtel, rien ne traîne, rien ne vient nuire à l'esthétique d'ensemble. Tout est rangé dans le grand meuble-lavabo qui compte de nombreux tiroirs profonds.

Aménagement Reena Sotropa et Alanna Dunn, designers, In House Design Group • Meuble-lavabo Peppertree Studio • Poignées Banbury Lane • Céramique (murs) Daltile • Céramique (sol) Saltillo Imports • Céramique (douche) Tile + Stone Source • Baignoire et lavabos Royal Flush Kitchen & Bath Boutique • Porte de douche Urban Glassworks • Robinetterie Empire Kitchen & Bath • Appliques Cedar & Moss • Miroirs West Elm • Juju hat JuJu Boutik • Peinture Blanc Nébuleux CC-40 Benjamin Moore