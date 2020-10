Une étonnante maison toute décorée de noir

Cette maison neuve séduit par ses volumes confortables et son design actuel dicté par l’élégance du noir et la douceur du bois clair.

Située dans la région de Lanaudière, cette maison contemporaine a été pensée pour répondre aux goûts et aux besoins d’une jeune famille. L’entrepreneur Francis Caron, des Habitations Entourages, et la designer Fay Martel, de Concepts M2, en signent la conception.

«J’ai utilisé le noir, le blanc et le bois pâle en toile de fond, puis ponctué le tout de quelques teintes vibrantes. Ces mélanges donnent un look à la fois chic et funky», note la designer, qui a privilégié l’érable blanchi au sol parce qu’il contraste avec le reste de la palette de couleurs et qu’il s’entretient facilement.

Les quelques choix déco audacieux couplés à la cohérence entre les espaces ont rapidement attiré les acquéreurs, qui n’avaient plus qu’à remplir les armoires de leurs effets personnels dans cette demeure clé en main. «Le bel escalier et le foyer dans la chambre principale étaient aussi des atouts de taille», souligne Francis Caron.

L'entrée

Drew Hadley

Largement vitrée, la porte double maximise la clarté dans l’entrée. Le noir est omniprésent dans la maison, à commencer par le luminaire et le panneau décoratif en PVC du vestibule. Fay Martel, designer à Concepts M2, a créé l’écran ajouré pour intégrer en beauté une colonne structurale. «Je voulais faire quelque chose d’original pour la mettre en valeur; elle monte jusqu’au plafond, et on la voit de partout au rez-de-chaussée», dit la designer.

Construction Les Habitations Entourages • Aménagement Fay Martel, designer, Concepts M2 • Panneau ajouré Fay Martel (conception); Dgraphx (fabrication) • Escalier Escalier Classique

La salle à manger

Drew Hadley

Le mur foncé et le plafond gris entouré d’une retombée blanche délimitent la salle à manger. «J’ai joué le tout pour le tout en plaçant des meubles noirs devant un mur noir; au final, ça fonctionne, les accessoires y sont vraiment mis en valeur, de même que les chaises de couleur vive et la belle table en bois», explique Fay Martel, qui a aussi sélectionné des éléments de style rétro, comme le lustre typique des années 1970.

Table et étagères Ikea • Chaises rembourrées et lustre Structube • Bol en métal HomeSense

La cuisine

Drew Hadley

Les teintes de taupe, d’ébène et de bois créent un lien entre le salon et la cuisine, où le rangement est maximisé grâce aux nombreux tiroirs et à une planification optimale de l’espace. La designer voulait que le style soit épuré et élégant. Elle a donc opté pour des lignes droites et privilégié les finis mats. Elle a aussi établi des points focaux esthétiques, dont le surprenant présentoir à bouteilles de vin, décalé par rapport aux armoires, et la niche décorative intégrée au bout du comptoir, joli point de vue à partir du salon.

Drew Hadley

Armoires en mélamine Concepts M2 (conception); Ébénisterie Policolor (fabrication) • Dosseret par l’entremise des Habitations Entourages • Comptoir en quartz (îlot) Quartz Concept • Électroménagers Germain Larivière • Évier et robinet Emco • Suspensions Structube

Drew Hadley

Le salon

Drew Hadley

Le revêtement mural en érable établit une continuité avec le plancher tout en rythmant l’espace salon. Des fauteuils vintage un brin masculins, un canapé bleu à piètement doré léger et des coussins à motifs composent un univers éclectique. La designer a habillé les fenêtres de voilage noir afin de donner une touche originale et théâtrale au décor tout en rendant le lieu plus intime.

Drew Hadley

Canapé, fauteuils et tables basses Structube • Meuble télé Ikea • Revêtement mural en érable blanchi Planchers Mascouche • Tapis wayfair.ca • Rideaux par l’entremise de Concepts M2

La chambre principale

Drew Hadley

Conçue comme une suite d’hôtel, la chambre principale est séparée de la salle de bains par un foyer à gaz dont Fay Martel a habillé la structure de céramique hexagonale de la même teinte grège que les armoires de cuisine. «J’ai aussi fait un rappel des couleurs et du style des autres pièces par l’entremise de la tête de lit bleue, des éléments en acier noir et du mur recouvert d’érable blanchi», précise la designer.

Drew Hadley

Lit et tapis wayfair.ca • Literie Urban Barn • Coussins HomeSense et Ikea • Tables de chevet et commode Ikea • Fauteuil Structube • Foyer Foyers-Dépôt • Miroir, lampes et accessoires HomeSense • Rideaux par l’entremise de Concepts M2

La salle de bains principale

Drew Hadley

Grâce à la présence du noir, l’élégance règne partout dans la maison, y compris dans la salle de bains. «Le mur en érable derrière le meuble-lavabo est en continuité avec celui de la chambre. Au sol, j’ai opté pour des dalles de céramique de très grand format qui imitent la pierre afin que le style soit minimaliste», souligne la designer, qui a ingénieusement placé la baignoire en oblique pour répondre à une problématique de circulation et dynamiser l’espace.

Drew Hadley

Meuble-lavabo Concepts M2 (conception); Ébénisterie Policolor (fabrication) • Céramique et revêtement mural en érable blanchi Planchers Mascouche • Lavabos, baignoire et robinetterie Emco • Suspensions Royaume Luminaire • Miroirs Ikea • Plante artificielle Structube

La chambre d'enfant

Drew Hadley

Une teinte sauge foncé, très tendance, rend l’ambiance feutrée sans assombrir la pièce, car elle est utilisée en accent et associée à une literie et à des meubles blancs. «J’ai fait des choix neutres afin que le décor convienne aussi bien à un jeune enfant qu’à un ado, fille ou garçon», souligne la designer.

Drew Hadley

Lit Structube • Literie, tableaux et coussins HomeSense • Table d’appoint Ikea

La salle de bains des enfants

Drew Hadley

Les jeux de verticalité et d’horizontalité des revêtements muraux, la céramique très en vogue et la forme rebondie de la baignoire donnent un caractère sophistiqué à la pièce. Laissant la vedette au motif du sol, le meuble-lavabo est suspendu. Il est composé de mélamine imitation bois facile à entretenir et de poignées en acier noir, toujours dans l’idée de créer un fil conducteur avec le reste du décor. La suspension apporte quant à elle une note industrielle.

Drew Hadley

Meuble-lavabo Concepts M2 (conception); Ébénisterie Policolor (fabrication) • Céramique (sol et mur) Planchers Mascouche • Baignoire, douche, lavabo et robinetterie Emco