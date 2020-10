Notre mélomane, Sabrina Cournoyer s'est lancé un défi, celui de partager ses coups de coeur musicaux. Les 28 prochains jours seront consacrés à la découverte, à l'abandon et à l'émerveillement. Partagez-nous VOTRE coup de coeur!

• À lire aussi: Défi 28 jours : Sabrina Cournoyer partage ses coups de coeur musicaux

Très humblement, nous vous partageons ces découvertes musicales, dans le but d'égayer votre quotidien, en cette période particulière. Si certaines pièces seront empreintes d'amour ou de lumière, d'autres éveilleront plutôt la nostagie ou la tourmante en vous. Laissez-vous inspirer et bercer par ces suggestions musicales.

JOUR 5

Titre : Control

Artiste : Zoë Wees

Le mot de Sabrina :

« Aujourd'hui, je m'ennuie de ma meilleure amie. Joanie, je m'ennuie de ta présence, de ton énergie. Je m'ennuie de tes paroles, des silences pendant lesquels je sais que tu me comprends, sans avoir besoin de trouver les mots. M'ennuie ma chume. '' Don't know if you get it 'cause I can't express how thankful I am That you were always with me when it hurts, I know that you'd understand '' .»

JOUR 6

Titre : With Myself

Artiste : Winona Oak

Le mot de Sabrina :

« J'hésitais avec de nombreuses autres chansons de Winona Oak. Difficile de n'en choisir qu'une. Alors si l'envie vous prend d'en écouter davantage, je vous suggère aussi :

- Break My Broken Heart

- Piano In the Sky

- Lonely Hearts Club »

JOUR 7

Titre : Nara

Artiste : Sofiane Pamart

Le mot de Sabrina :

« Parce que toute la musique de Sofiane Pamart, c'est comme une grosse couverte de réconfort à déposer sur nos épaules. »

JOUR 8

Titre : Maintenant ou jamais

Artiste : Evelyn Brochu

Le mot de Sabrina :

« Une douce voix et une mélodie que j'ai souvent dans la tête. »

JOUR 9

Titre : House With No Mirrors

Artiste : Sasha Sloan

Le mot de Sabrina :

« Tellement reconnaissante que les artistes continuent de lancer leurs albums, malgré tout. On a tellement besoin de musique présentement. »