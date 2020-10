Voici comment vont se dérouler les rencontres avec le Père Noël dans les centres commerciaux

Les parents qui avaient peur que le Père Noël ne soit pas disponible pour rencontrer les enfants dans les centres commerciaux de la province cette année peuvent dormir tranquilles.

L’Agence des Pères Noël professionnels du Québec, qui est derrière l’organisation des royaumes du Père Noël,dans les centres commerciaux du Québec confirme que le Père Noël sera bel et bien présent pour recueillir les souhaits des enfants.

Les centres commerciaux ont deux options qui s’offrent à eux pour s’assurer de maintenir la magie des Fêtes malgré la pandémie.

Photo courtoisie

La première est de recevoir le Père Noël en personne tout en s’assurant de respecter les mesures sanitaires. Un lutin installera l’enfant dans le décor du Père Noël, à une distance de 2 mètres de ce dernier. Le lutin aura une surprise pour l’enfant à la fin de la rencontre. Il faudra aussi prendre rendez-vous auprès du centre commercial puisqu’il faut éviter les files d’attente et les attroupements.

L’autre option est de rencontrer le Père Noël de façon virtuelle. En gros, vous devrez prendre rendez-vous en ligne et répondre à quelques questions qui serviront à alimenter la discussion entre le Père Noël et votre enfant. Une fois sur place au centre d’achat, un lutin vous accueillera et installera l’enfant dans un décor féérique où il pourra discuter quelques minutes avec le Père Noël en vidéoconférence. Il sera possible de vous procurer un vidéo souvenir de la conversation et le lutin aura une surprise pour l’enfant!

Joël Lemay / Agence QMI