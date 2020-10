8 magasins où acheter des belles décorations de Noël en ligne

Comme les achats des Fêtes risquent de se faire majoritairement en ligne cette année, mieux vaut commencer à passer nos commandes pour éviter de se faire livrer le tout trop tard.

Insérez l’album de Noël de Michael Bublé dans le lecteur CD, allumez votre bougie préférée et coulez-vous un bon verre de vin, c’est le temps d’acheter vos décorations de Noël!

Voici 8 sites où acheter des belles décorations de Noël:

Impossible de ne pas avoir une petite émotion devant toutes les décorations des Fêtes qui se trouvent sur le site de La Baie d’Hudson. Il y a vraiment tout! Du sapin artificiel au paillasson pour accueillir les invités comme il se doit, en passant par des tonnes et des tonnes d’ornements de tous genres, nul doute que votre panier virtuel sera plein en peu de temps.

Wayfair ne fait pas les choses à moitié car en plus d’avoir déjà affiché ses décorations de Noël sur le site, vous pouvez profiter de rabais allant jusqu’à 60% sur plusieurs items. Lumières, décorations pour l’arbre, décorations pour l’extérieur de la maison, guirlandes, arbres, et plus encore. Ce n’est pas les choix qui manquent!

Pour ceux qui aiment les éléments décoratifs qui sortent un peu de l’ordinaire et qui risquent de faire jaser les invités, c’est sur le site d’Anthropologie que vous devez magasiner. Les couronnes et les ornements chez Anthropologie sont tout simplement magiques et magnifiques, mais il faut être prêt à débourser un peu plus qu’ailleurs. Faites attention aussi, les prix sont en dollars américains.

Les difficultés d’approvisionnements avec la pandémie font en sorte que la collection des Fêtes d’Urban Barn est exceptionnellement disponible en ligne cette année et les quantités sont limitées. C’est donc le moment de remplir votre panier virtuel de jolies décorations et passer une commande auprès de cette entreprise canadienne.

Pas de surprise ici, un magasin comme Rona a toujours de belles décorations pour l’intérieur comme pour l’extérieur. C’est aussi dans ce genre d’endroit qu’on peut encore trouver tout ce dont vous avez besoin pour créer un petit village de Noël comme vos grands-parents avaient l’habitude de faire.

Etsy regorge d’artisans qui fabriquent de magnifiques décorations de Noël. C’est aussi sur cette plate-forme que vous pouvez trouver des artisans qui pourront personnaliser vos bas de Noël ou des ornements pour chaque membre de la famille. Ceux qui aiment les décorations vintages trouveront également plusieurs items à leur goût.

En plus de commencer l’achat de quelques cadeaux sur Amazon, vous pouvez en profiter pour glisser dans votre panier quelques items décoratifs pour la maison! Il faut être patient et être prêt à fouiller, mais il y a des items à très bons prix pour décorer votre sapin cette année!

Le magasin à grande surface propose une tonne de décorations à prix très compétitifs. Si vous faites partie de ceux qui préfèrent un sapin artificiel pour le peu d’entretien que ça demande, Walmart en a plusieurs à vous proposer!

D’autres boutiques qui ont de belles décorations de Noël mais que les collections ne sont pas encore sorties :