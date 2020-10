Des bons vins à 15 $ et moins

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un fort agréable blanc du Portugal septentrional

Branco 2019

Rodrigo - Castelo Rodrigo

Beira Interior - Portugal

Code : 14431223

Prix : 15,05 $

Disponibilités : 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1 gramme

Servir à 8-9 degrés Celsius

À déguster avec : des filets ou des bâtonnets de poisson mouillés d'un trait de jus de citron et un riz au beurre citronné.

On aime ce joli blanc ibérique pour son fruité net, pur, précis, franc et éclatant. Rien d'hyper profond ni de grandement détaillé, mais vigoureux et énergique à souhait. C'est bio, c'est complètement sec et bien bon. Consommez la bouteille lors des 12 à 18 mois suivant son achat.

2- Un gracieux rosé de Montérégie pour les nostalgiques de l'été

Rosé 2019

Domaine de Lavoie

Montérégie - Québec - Canada

Code : 13953126

Prix : 13,55 $

Disponibilités : 15 bouteilles en ligne et 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 5 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : une soupe de tomate froide, des bruschettas, une poêlée de légumes...

Personne ne tassera du revers de la main ce parfumé, invitant et élancé rosé québécois! Il est facile, plaisant, honnête, passe-partout et rien ne fait défaut pour moins de 14 $ la bouteille. Les vins blancs ainsi que les cidres du même producteur sont également digne de mention. Ce rosé offrira le meilleur de lui-même au courant des 6 à 12 mois à venir.

3- Un rouge de Vénétie tout à fait charmant pour son petit prix

Veneto 2017

Scaia - Tenuta Sant'Antonio

Vénétie - Italie

Code : 12693035

Prix : 14,80 $

Disponibilités : 15 bouteilles et 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 8 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : un magret de canard, une entrecôte de boeuf, une brochette d'agneau et de poivrons...

Ce vin du pays de Roméo et Juliette nous en offre beaucoup pour sa modeste facture. Notes de baies sauvages tel les mûres, le cassis, les bleuets... La bouche n'est pas d'une grande profondeur ni hyper dimensionnelle, mais rien ne cloche et le produit est frais et rassasiant. Ne l'oubliez pas plus de 2 à 3 ans dans votre réserve afin d'éviter les déceptions.