Vélo de montagne aux Sentiers du Moulin

Alexis nous emmène avec lui profiter des belles couleurs de l’automne en vélo de montagne. Il nous fait découvrir le nouveau secteur Maelstrom.

On peut (et on doit plus que jamais je pense) profiter du plein air cet automne. Le vélo de montagne est l’activité parfaite pour en profiter, tout en respectant les consignes du gouvernement...

Les différentes organisations de vélo de montagne au Québec ont pris les mesures nécessaires afin de nous permettre de faire ce sport en toute sécurité.

En raison de la situation actuelle, il est possible que certains centres soient fermés ou aient modifiés leur offre de services. Afin d’éviter de mauvaises surprises, il est fortement recommandé de vous informer auprès du centre où vous compter aller faire du vélo avant de vous déplacer.

Au moins jusqu’au 28 octobre, l’ensemble des activités sportives et de loisir «organisées» seront suspendues en provenance ou en direction d’une zone rouge. Pour les clubs cyclistes de cette zone, les sorties et activités organisées, même extérieures, ne seront malheureusement pas autorisées.

Toutefois, les adeptes de vélo pourront continuer de rouler de manière individuelle, à deux — en respectant les deux mètres si le partenaire n’habite pas à la même adresse — ou encore avec les membres de sa bulle familiale. Vélo Québec a créé un Code de conduite des cyclistes en temps de pandémie .

Sentiers de vélo de montagne à travers le Québec

Voici quelques endroits où les sentiers de vélo de montagne sont ouverts :

- Dans les Laurentides, on peut aller à Oka, Le p’tit train du Nord à Sainte-Adèle

- En Montérégie, le Mont Sutton

- Dans la région de Québec, il y a Les sentiers du Moulin, mais aussi le Mont-Sainte-Anne, La Vallée Bras-du-Nord

- Sur la Côte-Nord, Sentier de la rivière Amédée

- En Outaouais, le parc de la Gatineau

