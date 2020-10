Essayez cette succulente recette de Dindon aux herbes et choux de bruxelles crémeux concoctée par Jonathan Garnier et présentée par SB cuisine Zeste. L’automne, c’est réconfortant en crème! Pour plus d’informations, visitez lactantia.ca.

DINDON AUX HERBES ET CHOUX DE BRUXELLES CRÉMEUX

Ingrédients

15 ml (1 c. à table) mélange d’herbes de Provence

30 ml (2 c. à table) miel

30 ml (2 c. à table) moutarde de Dijon

30 ml (2 c. à table) mélange d’épices à steak

1 poitrine de dindon du Québec

Sel et poivre au goût

Les choux de Bruxelles

1 l (4 tasses) choux de Bruxelles, nettoyés et coupés en deux

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

125 ml (1/2 tasse) vin blanc sec

15 ml (1 c. à table) miel

2 gousses d’ail, hachées

250 ml (1 tasse) bacon, haché et cuit croustillant

250 ml (1 tasse) crème 15 % à l’ancienne Lactantia

Sel et poivre au goût

L’accompagnement

Purée de pommes de terre gourmande

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 190 °C (375 °F).

ÉTAPE 2

Dans un bol, mélanger les herbes de Provence, le miel, la moutarde et les épices à steak.

ÉTAPE 3

Dans un plat allant au four, disposer et badigeonner la poitrine de dinde, du mélange préparé et laisser cuire au four 40 à 60 minutes. Il faut cherchez à obtenir une température à cœur de 74°C (165 °F).

ÉTAPE 4

Entre temps, dans une poêle chaude, faire saisir les choux de Bruxelles dans l’huile, 3 à 4 minutes de chaque côté.

ÉTAPE 5

Déglacer au vin blanc, puis ajouter le miel, l’ail, le bacon, la crème 15% Lactantia et laisser mijoter, 5 minutes. Vérifier l’assaisonnement.

ÉTAPE 6

Servir la poitrine de dinde, accompagnée des choux de Bruxelles et d’une purée de pomme terre.