Le sommelier Philippe Lapeyrie lance ce jeudi son dixième livre en... dix ans! Une édition entièrement renouvelée remplie d’anecdotes, d’informations, de conseils, d’histoires et bien entendu, des meilleures bouteilles de vin de l’année de dégustation. Il nous présente un vin blanc et un vin rouge qui sont présents dans la section Top Vin, de son livre Lapeyrie, bons vins, conseils et anecdotes.

Soave 2019 - Il Selese - I Stefanini, Vénétie - Italie

Code SAQ: 13841431 - Prix: 15.35 $

Un blanc italien entrée de gamme qui est d'une qualité remarquable offrant un fruité net, droit, franc, précis, juste et sans flafla technologique.

Sucre résiduel par litre: 4.6 grammes. Servir à 9-10 degrés Celsius.

Touraine 2019 - Domaine de la Charmoise - Henry Marionnet - Loire, France

Code SAQ: 329532 - Prix: 17.95 $

Un rouge de la splendide vallée de la Loire qui épate et charme millésime après millésime! Ce 100% gamay ne se prend pas pour un «grand cru»! C'est plutôt un rouge simple, facile, sympathique, sans prétention... On aime sa fraicheur, sa souplesse, sa digestibilité ainsi que son joli fruité qui est pur et éclatant. Les amoureux de vins sucrés, abondamment boisé et outrageusement alcoolisé devront peut-être s'abstenir!

Sucre résiduel par litre: 1.7 gramme. Servir à 15-16 degrés Celsius.