C'est le temps de... faire son arbre généalogique. Gregory Charles s’est intéressé à la généalogie et a commencé à faire son arbre. Il nous parle de ce loisir qui passionne de plus en plus de gens et des découvertes intéressantes qu’il a faites au sujet de ses aïeux.

