Les tendances déco de l'automne 2020

Isabelle Racicot a rencontré la styliste et designer d’intérieur Emilie Cerretti pour connaître les dernières tendances déco et avoir quelques conseils. Elle nous partage quelques trouvailles tendance faites chez HomeSense. Pour plus d’informations et pour vous inscrire au programme de fidélité Style+ visitez www.TJXStylePlus.ca.

1. Les couleurs

Les couleurs tendance, on peut les appliquer sur les murs, mais aussi y aller avec des accessoires! Voici celles qui seront partout cet automne:

Des déclinaisons de terracotta (terre cuite) allant jusqu’au jaune moutarde et au rouille, en passant par les teintes craies.

Le vert (forêt, sauge, sarcelle...)

Les couleurs féminines (le rose blush, le lilas et le pêche)

2. Les textiles naturels

Les textiles occupent une place importante en déco et peuvent faire toute la différence entre un intérieur froid ou invitant. Misez sur un tapis, des rideaux, un divan douillet ainsi que des coussins afin de créer une ambiance très cozy. On pense au rotin, à l’osier, au lin et au velours ou velours côtelé.

Si on ne souhaite pas investir dans des meubles en velours... y’a toujours les coussins

3. La biophilie

Le terme «biophilie» désigne l’affinité innée de l’homme pour le vivant et les systèmes naturels. Avec l'arrivée de l'automne et la diminution des heures d'ensoleillement, pas étonnant qu'on cherche à profiter de la nature un peu plus longtemps! Adeptes de verdure, c'est l'occasion rêvée de multiplier vos plantes et de vous créer une véritable oasis de paix. En effet, il a été prouvé qu'en plus de rendre les décors encore plus jolis, être entouré d'éléments naturels apaise et réduit l'anxiété.

4. Les objets vintage

On ressorts les objets vintage si on en a, sinon, on peut faire la tournée des brocantes (ou du sous-sol de nos grands-parents) pour dénicher des objets vintage. Uniques en leur genre, il sauront rehausser votre décor et lui donner ce «je-ne-sais-quoi» qui rend un espace spécial et personnalisé. Les tapisseries font également un grand retour.

5. Les contrastes forts

Les contrastes de couleur, comme le noir et le blanc, sont bien présents cette année.