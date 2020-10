Voici comment la collecte de bonbons pourrait se dérouler cette année

La légende veut qu'une sorcière ait prononcé la mauvaise formule magique au début de l'année 2020, réduisant ainsi toutes les célébrations en poussière. Abracadabra!





Nous n'avons pas besoin d'une boule de cristal pour savoir que l'Halloween sera célébrée de façon différente cette année. Mardi, l’administratrice en chef de la santé publique à Ottawa, Dre Theresa Tam, a indiqué qu'il n'était pas nécessaire d'annuler la traditionnelle collecte de bonbons à travers le pays, à condition de respecter les règles d'hygiène.





Bien que cette déclaration soit porteuse d'espoir, la décision d'annuler ou non les célébrations de l'Halloween revient aux provinces et aux municipalités. Or, aucune annonce n'a été faite jusqu'à maintenant au Québec, à l'exception de Rouyn-Noranda, qui a d'ores et déjà annulé la collecte de friandises pour sa municipalité.





En attendant la décision officielle de la Santé publique du Québec, il est possible de se préparer à célébrer l'Halloween en famille selon les recommandations d'Ottawa.

Les 5 règles d'or d'une Halloween réussie :





1. Procéder à la distribution de bonbons à l’extérieur;

Il est possible de s'inspirer de certaines initiatives originales.





2. Porter le masque en tout temps;





3. Respecter la distanciation sociale de deux mètres;

Pour ce faire vous pouvez distribuer des bonbons au bout d'un bâton de hockey.





4. Privilégier la distribution d'emballages individualisés;

Cette méthode éviterait aux enfants de piger dans le même panier.





5. Se laver les mains.

Le lavage fréquent des mains est essentiel.

Le gouvernement fédéral entend publier bientôt des recommandations sur les précautions à suivre lors des festivités du 31 octobre.