8 activités amusantes pour découvrir Ottawa

À quand remonte votre dernière escapade ? À Ottawa, la capitale du Canada, plein air, gourmandise et histoire sont au rendez-vous — de quoi s’amuser des jours durant !

Si vous cherchez à découvrir la crème de la crème de la ville d’Ottawa, essayez l’une de ces huit activités lors de votre séjour. Le résultat ? Du bonheur à en revendre!

Un café pour la route

Les cafés indépendants font bien souvent le charme d’une ville, et Ottawa n’y fait pas exception. Au Little Victories Coffee Roasters, un établissement qui a ouvert ses portes il y a moins d’un an, on sert du café de spécialité préparé avec attention : latté, filtre, espresso... Commandez votre boisson préférée et savourez-la bien au chaud à l’intérieur.

Une balade à vélo

Partez à la découverte d’Ottawa à votre rythme! Suivez le circuit du Sentier de la Rivière-des-Outaouais (31 km) pour passer devant les attractions les plus populaires de la capitale, comme la colline du Parlement, les écluses d’Ottawa, le canal Rideau ou encore le Musée canadien de la guerre. Vous pouvez apporter votre propre vélo ou en louer dans l’un de nombreux points de location de la ville.

Une exposition hors du commun

Réconciliez-vous avec l’hiver en visitant l’exposition Planète glace : mystères des âges glaciaires qui vous fera voyager à travers 80 000 ans d’histoire. Connaissez-vous le lion d’Amérique, le mégalocéros et le castor géant ? Tout au long de votre visite au Musée canadien de la nature, vous côtoierez plus de 120 spécimens d’animaux et d’êtres vivants qui ont survécu (ou pas !) aux rudes variations de température subies au fil des années.

Un bon repas

Pour un repas gastronomique qui met de l’avant des produits locaux, rendez-vous au Riviera. Avec son menu qui évolue au gré des saisons et leur carte des vins impressionnante, cet établissement réputé promet de vous offrir une expérience culinaire hors du commun. P.-S. Apparemment, le Riviera est le restaurant favori du premier ministre Justin Trudeau.

Une séance magasinage

La rue Wellington est réputée pour ses boutiques indépendantes, certaines vintage d’autres mettant de l’avant des créations locales. On s’y rend pour dénicher un perfecto en cuir, un sac à main original ou tout simplement une jolie plante pour décorer son bureau.

Un pique-nique gourmand

En plein cœur du centre-ville, la Place du marché By est la destination par excellence pour dénicher des cadeaux, de l’artisanat et surtout, de la bouffe locale. Entre les kiosques de plats préparés et ceux de fermiers du coin, il est parfois difficile de trancher tant tout aiguise l’appétit. Une fois votre lunch en main, dirigez-vous vers le parc Major’s Hill pour un pique-nique avec vue sur la ville.

Une randonnée d’automne

Les superbes couleurs de l’automne n’ornent les arbres que quelques semaines par année — vaut mieux en profiter rapidement ! À la Ceinture de verdure d’Ottawa, plusieurs sentiers pédestres permettent de plonger au cœur de la nature à seulement quelques kilomètres du centre-ville. Vous voyagez avec toutou ? Sachez que la plupart des sentiers acceptent les chiens en laisse.

Une dégustation de bières

Après une longue journée de visite, posez-vous au bar de la microbrasserie Dominion City Brewing Co. pour déguster leurs bières aux saveurs originales, comme la pale ale à la lime ou la stout aux pistaches. Bien sûr, vous pourrez y boire des choix plus classiques, de la blonde à la IPA. Et n’oubliez pas de faire un tour à la boutique pour ramener des canettes à la maison!

Pour profiter des beaux jours de l’automne comme il se doit, évadez-vous le temps d’un week-end! Planifiez dès maintenant votre voyage en visitant Tourisme Ottawa.