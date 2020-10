Dans le nouveau documentaire LARA, disponible dès maintenant sur le Club illico, on découvre un nouveau côté de Lara Fabian. Le documentaire produit par Jean-Philippe Dion suit la chanteuse dans sa tournée et dans on quotidien et elle s'y livre à nous sans filtre. Sabrina Cournoyer a rencontré Lara Fabian et Jean-Philippe Dion pour nous en parler davantage.

À voir aussi: MELS lance un nouveau plateau de production virtuelle