Un condo familial de rêve en Colombie-Britannique

Un décor original, un design ingénieux et des matières actuelles ont transformé ce condo de Port Moody, en Colombie-Britannique, en un intérieur invitant et paisible, parfait pour une petite famille.

Laura, son mari Silverio, et leurs enfants Bianca et Tiago (aujourd’hui âgés de 10 ans et de 6 ans) ont emménagé dans ce condo de 1050 pi2 en 2014. Son design plaisait moyennement au couple, mais comme il profite d’un emplacement de choix près de la baie Burrard, avec de beaux parcs et des sentiers de randonnée, ils ont accepté ses défauts. Les enfants grandissant, le manque d’une troisième chambre a commencé à se faire sentir.

Le couple a dû prendre une décision: rénover ou déménager dans plus grand? Ils aimaient tellement le quartier qu’ils ont décidé de rester et de faire appel à la designer Erica James pour repenser le condo. En plus d’avoir à rafraîchir l’esthétique du lieu avec une nouvelle palette de couleurs, la designer a dû créer une chambre supplémentaire et ajouter des espaces de rangement.

Elle a commencé par remplacer le vieux parquet foncé par un revêtement en chêne blanc européen. «Les pièces sont maintenant plus lumineuses et accueillantes grâce au ton clair du chêne», dit-elle. Ensuite elle a fait repeindre les murs en blanc. Quelques touches d’avoine, de bleu et de gris, apportées par les nouveaux meubles et accessoires, mettent en valeur cette toile de fond éclatante. Au final, l’atmosphère est à la fois riche et sereine, et toute la famille est ravie!

La cuisine

La cuisine, claire et sans fioritures, offre un bel équilibre de matières. «La propriétaire voulait à tout prix du marbre, explique Erica James. C’est une surface qui demande beaucoup d’entretien. J’en ai donc posé sur le dosseret, un endroit parfait pour le mettre en valeur tout en minimisant les risques d’égratignures et de taches. J’ai préféré le quartz pour les comptoirs, car il est résistant et facile à nettoyer.»

Enfin, la designer a remplacé les armoires brunes. «J’ai choisi de nouveaux caissons, chez Ikea, puis j’ai fait fabriquer sur mesure les portes d’armoires que j’avais en tête. J’y ai ensuite posé des poignées d’une teinte similaire à celle de la robinetterie pour un bel effet d’ensemble.»

Aménagement Erica James Design • Entrepreneurs Tim et Richard Boyd, de Northline Contracting • Parquet en chêne blanc dans tout le condo Goodfellow • Caissons d’armoires Ikea • Portes sur mesure Switch Door • Poignées Emtek • Comptoirs Stone Express • Dosseret en marbre C&S Tile • Appareils ménagers Midland Appliances • Robinetterie Brizo • Tabourets Serena and Lily • Peinture Dentelle Délicate OC-65 (murs et armoires du haut) et Gris clair HC-170 (armoires du bas) Benjamin Moore • Lambris Metrie

Le coin-repas

Les propriétaires possédaient déjà la table, une belle trouvaille acquise pour une bouchée de pain. Autour, les chaises crème offrent un joli contraste avec la teinte du bois. Au plus grand plaisir des enfants, la designer a fait construire une banquette en L. Elle est recouverte de vinyle (une matière facile à nettoyer) et garnie de nombreux coussins pour maximiser le confort. Comme Erica James avait aussi le mandat d’ajouter des rangements, la banquette intègre des tiroirs.

Le tableau représentant le musée du Louvre ainsi que le luminaire grand format ajoutent une touche européenne. «Je voulais quelque chose d’original, d’inspiration française, pour parfaire l’esthétique du coin-repas, sans pour autant voler la vedette au mur de photos», indique-t-elle.

Chaises, coussins et œuvre représentant le musée du Louvre Erica James Design • Suspension Darlana Medium Visual Comfort • Tiroirs de la banquette Switch Door • Porte coulissante Poco Building Supplies

Le salon

Le canapé modulaire permet à toute la famille de s’asseoir confortablement. Le meuble-télé, qui offre beaucoup de rangement fermé, a été acheté chez Ikea, mais Erica James l’a personnalisé en ajoutant des portes fabriquées sur mesure ornées d’élégantes poignées.

Elle a opté pour une table basse à plateau de marbre qui rappelle le dosseret de la cuisine et pour quelques accessoires déco respectant la palette de couleurs du condo. «Des petits éléments évoquant la nature, comme les billes en bois, le bouquet d’herbes et les plantes vertes, aident à se sentir chez soi», fait remarquer la designer.

Canapé modulaire Van Gogh Designs • Table basse cb2.ca • Fauteuil, couverture, plateau en marbre et billes de bois Erica James Design • Tablette Lack, structure du meuble de rangement Besta et poignées Ikea • Portes sur mesure Switch Door • Lampadaire et tabouret Style in Form • Tapis West Elm • Coussin rectangulaire Anthropologie

La chambre principale

Pour créer un impact visuel à peu de frais, Erica a habillé le mur principal de lambris. Elle a opté pour un lit intégrant du rangement – pratique pour entreposer la literie et les vêtements d’hiver. Sur le mur latéral, un grand tableau ajoute de la couleur. Le tapis et la literie n’offrent pas de contraste fort afin de ne pas nuire à l’ambiance paisible qui règne dans la pièce.

Lit Style in Form • Literie Winners • Tapis, traversin et œuvre d’art Erica James Design

La chambre de Tiago

Pour créer la chambre du petit garçon, la designer a dû sacrifier un grand garde-robe. Elle a divisé l’espace en deux sections: d’un côté le lit, de l’autre une étroite penderie qui court sur tout le mur. «La chambre est petite et sans fenêtre, alors je devais la rendre la plus lumineuse et amusante possible», dit Erica.

Elle a posé des autocollants muraux et transformé la partie inférieure du lit en fort. «Les rideaux ont été fabriqués à partir d’une housse de couette et d’une tringle de douche extensible», précise-t-elle. Les portes-miroirs de la penderie agrandissent l’espace en reflétant la lumière.

Lit, penderie et tablette Ikea • Literie, oreiller et fanions Pottery Barn Kids • Adhésifs muraux Urban Wall Decals

La chambre de Bianca

La chambre de Bianca est ravissante avec ses couleurs joyeuses et sa murale originale. «J’ai délimité les formes à l’aide de ruban-cache, puis j’ai peint le tout en alternant trois couleurs, explique Erica. Cette murale a coûté moins de 200 $, mais elle est aussi belle que bien des papiers peints beaucoup plus chers.» Le miroir au-dessus du lit réfléchit le design graphique et adoucit les angles.

Table de chevet, miroir et lampe Ikea • Literie Pottery Barn • Bureau et lampe Ikea • Tapis Fibre

La salle de bains principale

La pièce est petite et dépourvue de fenêtre, mais Erica a gommé ces aspects par des choix judicieux: du rose lumineux, des touches cuivrées chaleureuses et deux types de carrelages qui apportent de la texture. «Comme les enfants utilisent surtout cette salle de bains, je voulais qu’elle soit invitante et mignonne», indique-t-elle.

Meuble-lavabo Ikea (USA) • Céramique (sol) Ames Tile & Stone • Robinetterie Brizo • Miroir, serviettes et rideau de douche West Elm • Applique Hudson Valley • Tapis de bain Erica James Design

La salle de bains d'appoint

Adjacente à la chambre des parents, cette salle de bains joue sur le contraste du noir et du blanc pour offrir un univers à la fois chic et intemporel. On y retrouve de ces éléments délicats qui font tout le charme du condo, dont le miroir et le luminaire ronds, le petit plateau en marbre noir et les accents dorés.

Meuble-lavabo Ikea (USA) • Robinetterie Brizo • Applique Hudson Valley • Miroir et accessoires en marbre noir cb2.ca