Un duplex avec vue dans le quartier Rosemont

Démoli puis reconstruit sur trois étages, ce duplex de Rosemont multiplie les percées vers la ville tout en préservant l’intimité de ses occupants. Un modèle inspirant de construction et d’agrandissement en milieu urbain, où les matières authentiques et une finition soignée témoignent de l’amour du travail bien fait.

Drew Hadley

Plutôt que de transformer ce duplex datant de 1931 en maison unifamiliale comme le veut la tendance, l’architecte Olivier Gagnon a décidé de maximiser les aires habitables de deux condominiums. «Dans ma pratique, je préconise la densification intelligente, et je ne voulais pas éliminer une adresse, et par le fait même, un logement pour une famille du quartier.»

La construction s’inscrit également dans une volonté de bâtir durable; le duplex est conforme aux normes d’économie de l’énergie et de récupération de chaleur, table sur des matériaux de qualité et peut se vanter d’une enveloppe ultra-performante. Si bien qu’il vise une certification LEED platine. De l’ancien bâtiment, vétuste, ne subsiste que le carré de maison.

L’architecte a agrandi vers l’arrière et en hauteur, avec l’ajout d’un étage en mezzanine. Les zones de vie se succèdent avec fluidité dans une atmosphère paisible grâce à une grande cohérence dans le choix des matériaux et des couleurs.

L'entrée

Drew Hadley

Très sobre, le vestibule donne tout de suite le ton avec ses murs en béton poli. Un tapis et quelques crochets su sent à rendre l’espace pratique. «Le principe de simplicité m’a guidé tout au long des travaux de construction. J’ai voulu mettre de l’avant des matériaux simples et bruts ainsi que des lignes nettes et modernes», explique l’architecte Olivier Gagnon.

Drew Hadley

Conception Olivier Gagnon, architecte PA LEED, en collaboration avec Microclimat • Porte d’entrée Alumilex • Crochets Ikea • Bottes et écharpe Jeffrey Campbell

Le salon

À quelques pas de la cuisine, le salon s’ouvre sur la cour. Ici le choix du revêtement de sol, un plancher en béton légèrement poli puis scellé à l’époxy et qu’on retrouve partout dans l’aire habitable, participe pleinement à cette sensation de fluidité entre les espaces.

Le béton se réchauffe sous l’effet passif du soleil qui entre par les grandes portes-fenêtres, l’hiver. Il est aussi doté d’un système radiant qui rend son contact agréable sous les pieds. Le mur en lattes de chêne blanc, conçu sur mesure, intègre une section bibliothèque où le propriétaire expose sa collection de scotchs.

Canapé Perez Furniture • Meuble télé et revêtement mural en lattes de chêne Vinyl Tech • Table basse Zone • Table d’appoint Ikea • Plancher en béton poli Poli Béton • Tapis, singe doré et bol (sur la table basse) HomeSense

La cuisine

Drew Hadley

Le béton décoratif a trouvé naturellement sa place dans la cuisine. «Il donne du caractère et de la texture à la pièce, mentionne l’architecte, et s’accorde facilement avec les autres matières. Il habille si bien l’espace qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter quoi que ce soit d’autre sur les murs.»

Autre élément digne de mention, l’évier en granit noir est monté sous un plan en Neolith, un grès cérame mince et ultra-résistant. Cette matière peu fréquemment utilisée s’inscrit dans la philosophie de l’architecte: meubles et matériaux racés mis en valeur grâce à une toile de fond sobre.

Armoires Ikea, Ébénisterie JDL, Vinyl Tech • Comptoirs Atelier Progranit • Électroménagers JC Perreault • Évier et robinet Ramacieri Soligo • Mur en béton poli Enduit Déco • Tabourets Structube • Poignées Quincaillerie Richelieu • Plantes et cache-pots Abaca Marchand de fleurs

La salle à manger

Drew Hadley

Olivier Gagnon a choisi une table blanche de facture rétro, qu’il a placée devant une banquette en chêne construite dans le prolongement du comptoir de la cuisine. Les chaises Tulipe vintage ont été patiemment restaurées par sa conjointe, Cara. Pour contraster avec les lignes horizontales et verticales qui dominent, un luminaire d’esprit Mid-Century Modern aux belles rondeurs qui apporte une note gaie et glamour.

Table Ikea • Banquette sur mesure, tablettes et revêtement mural en lattes de chêne Vinyl Tech • Suspension West Elm • Coussin et jeté en fourrure HomeSense • Fleurs Abaca Marchand de fleurs

La chambre principale

Drew Hadley

Tapis tissé, coussins en velours, pouf en tricot et toile colorée: quelques accessoires bien choisis su sent à créer le décor de la chambre aménagée en mezzanine, avec vue à 180° sur Montréal. D’une grande sobriété, le mobilier se résume aux deux tables de chevet et au lit en bois brut. La section rangement, composée de grands placards encastrés, est située sur le mur de gauche.

Drew Hadley

Lit Olivier Gagnon, architecte • Literie et tables de chevet Ikea • Jeté, coussins, tapis et pouf HomeSense • Appliques wayfair.ca • Rideaux sur mesure Providence Morin • Réveil Zone • Toile Louise Seekings • Fleurs et vases Abaca Marchand de fleurs

La chambre d'amis

Drew Hadley

Décorée dans les mêmes tons que l’ensemble de l’habitation, la pièce affiche un style décontracté et vivant. La grande fenêtre donnant sur la rue lui procure une belle luminosité. Quelques cotonnades fraîches et invitantes habillent le lit. «Sur un fond neutre et blanc, le mobilier et les objets viennent remplir une fonction aussi esthétique qu’utilitaire», indique Olivier Gagnon.

Lit, tables de chevet et literie Ikea • Jeté, coussins et lampes HomeSense • Réveil EQ3 • Toile Louise Seekings • Fleurs et vases Abaca Marchand de fleurs

La salle de bains principale

Drew Hadley

Dans l’agrandissement, au troisième, là où le soleil est roi, la salle de bains s’ouvre sur la chambre, bien qu’il soit possible de fermer la pièce avec une porte coulissante. Dans une palette de gris et de noir dominée par le béton, les formes douces de la baignoire et du luminaire ressortent avec éclat.

Drew Hadley

Meuble-lavabo Vinyl Tech • Comptoir Atelier Progranit • Baignoire Rubi • Robinetterie Ramacieri Soligo • Miroir Verre Le Futur • Suspension West Elm • Vases HomeSense • Plantes Abaca Marchand de fleurs

La salle de bains secondaire

Drew Hadley

L’architecte a pris son parti de l’absence de fenêtre en créant un espace feutré. «J’avais en tête un style minéral, un peu comme ce qu’on voit dans certains spas», explique-t-il. Pour les matériaux, outre le meuble-lavabo en MDF laqué et la douche en mosaïque noire, on retrouve les favoris vus au rez-de-chaussée: béton poli au sol, revêtement mural en béton décoratif et comptoir en grès cérame.

Meuble-lavabo Vinyl Tech • Comptoir Atelier Progranit • Baignoire Rubi • Robinetterie Ramacieri Soligo • Mur en béton Enduit Déco • Miroir Verre Le Futur • Vase HomeSense • Toile Louise Seekings • Fleurs Abaca Marchand de fleurs