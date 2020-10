Une tempête automnale s'amène au Québec ce week-end

Les premiers soubresauts de l'hiver pourraient venir ternir le week-end du 16 octobre.



Selon les experts de météo média, un intense système côtier prendra d'assaut plusieurs régions du Québec. Vous devez vous attendre à recevoir des averses de pluies, des forts vents, et même, de la neige dans les endroits plus montagneux.





Bien qu'il soit encore tôt pour prédire quelles seront les régions les plus touchées par les précipitations de pluie et de neige, les experts savent d'ores et déjà que si le système passait à l'ouest de la province, il faudra prévoir des averses plus abondantes que s'il passait à l'est.





Météo média n'exclut pas le scénario selon lequel les régions de l’Estrie, de la Beauce et du Saguenay pourraient recevoir les premiers flocons blancs de la saison. Si on se fit aux prévisions d'Environnement Canada, les précipitations débuteront dans la nuit de jeudi à vendredi pour ces trois secteurs.





La métropole devrait être épargnée par le mauvais temps. Si le week-end risque d'être ensoleillé, Environnement Canada prévoit des averses pour le début de la semaine prochaine.