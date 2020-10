Essayez cette superbe recette de Salade tiède, steak et courge rôtie concoctée par Chef Jonathan Garnier et présentée par SB cuisine Zeste.

SALADE TIÈDE STEAK ET COURGE RÔTIE

Portions : 4 – Préparation : 20 minutes – Cuisson : 30 minutes

Ingrédients

1 courge butternut, épluchée, vidée et taillée en tranches d'1/2"

90 ml (6 c à table) huile d’olive

15 ml (1 c. à table) mélange d’épices à légumes d'Isabelle Huot

400 gr (13 1/2 oz) filet mignon de bœuf, en médaillons

15 à 30 ml (1 à 2 c. à table) mélange d’épices à viande d'Isabelle Huot

1 l (4 tasses) feuilles bébé épinard

1 l (4 tasses) roquette

1 L (1 tasse) mélange de noix et fruits secs

125 ml (1/2 tasse) feta en cubes (optionnel)

Sel et poivre au goût

La vinaigrette

5 ml (1 c. à thé) moutarde forte

60 ml (4 c. à table) vinaigre de vin rouge

90 ml (6 c à table) huile d’olive

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 2

Sur une plaque allant au four, recouverte d'un tapis en silicone, répartir les tranches de courge, arroser d'un filet d’huile d’olive pour 45 ml (3 c. à table), saupoudrer le mélange d’épices à légumes et laisser cuire au four 30 minutes.

ÉTAPE 3

Laisser tiédir.

ÉTAPE 4

Entre temps, saupoudrer les médaillons de filet de bœuf du mélange d’épices à viande.

ÉTAPE 5

Dans une poêle chaude, faire saisir la viande dans le reste d'huile d'olive, 2 minutes de chaque côté.

ÉTAPE 6

Poursuivre la cuisson à feu moyen et selon la cuisson désirée.

ÉTAPE 7

Sur la plan de travail, trancher finement la viande.

ÉTAPE 8

Pour la vinaigrette, dans un bol, mélanger la moutarde, le vinaigre, l'huile d'olive, du sel, du poivre. Vérifier l'assaisonnement.

ÉTAPE 9

Dans la vinaigrette, ajouter les feuilles d’épinard, la roquette et mélanger.

ÉTAPE 10

Dans chaque bol, répartir la salade assaisonnée, les tranches de courge, la viande, le mélange de noix et fruits secs et sur le dessus la feta