Du nouveau, du bio, mais surtout... du bon!

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : Des bons vins à 15 $ et moins

1- Un blanc du Portugal septentrional délicatement parfumé, rond et élancé

Vinho Verde 2018

Portal do Fidalgo - Provam

Minho - Portugal

Code : 14375081

Prix : 18,60 $

Disponibilités : 65 bouteilles en ligne et 95 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,1 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : du poisson ou du poulet frit, une soupe à l'oignon gratinée...

Ce blanc portugais offre de charmants, fins et invitants parfums floraux. Son gustatif est onctueux, sphérique et de bon volume. Ce Vinho Verde est plus gras, plus ample et plus enveloppant que la plupart des blancs de cette zone viticole. Impeccable dès ce week-end ou lors des 18 mois à venir.

2- Un rouge espagnol au charme fou qui est issu d'une culture bio

Jumilla 2018

Volalto - Altamente

Murcie - Espagne

Code : 14265755

Prix : 17,95 $

Disponibilités : 190 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,7 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : une grosse tourtière et son ketchup de petits fruits, une paëlla...

Cette cuvée baptisée Volalto est en quelque sorte le frangin ainé du plus connu Altamente à 14,70 $. Le vin est un brin plus fourni, plus profond et d'avantage complexe que sa cuvée d'entrée de gamme. C'est un 100% monastrell (mourvèdre) qui est issu d'une culture biologique. Franchement bon pour moins de 18 $! Ne l'oubliez pas plus de 2 à 3 ans dans votre réserve pour pleinement en profiter.

3- Un réconfortant rouge rhodanien qui aura toute sa place sur le confort-food automnal

Cairanne 2016

Excellence - Domaine St.Andéol

Rhône - France

Code : 14368586

Prix : 24,95 $

Disponibilités : 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3,2 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : des plats de longue cuisson cuits au four ou à la mijoteuse. Veau, orignal ou agneau avec une panoplies de légumes racine? Oui, tout à fait!

Alerte rouge les amis! Vous cherchez un flacon au contenu épicé, gourmand, complexe, profond, détaillé, sudiste et savoureux à souhait? Sautez sur cette quille des Côtes-du-Rhône méridionale! Un assemblage à part égal de grenache et de syrah qui vous en mettra plein les babines et plein les papilles en dégustation! Si vous avez la patience l'oublier 5 à 6 ans en cave, il vous le rendra fort bien!