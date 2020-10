Endives au jambon et bacon gratinées

Une recette signée Arnaud Marchand.

Ingrédients

8 endives

8 tranches de jambon blanc

1 citron

1 tasse de chapelure

Beurre

Sauce béchamel

100 gr de beurre

100 gr de farine

8 tranches de bacon émincées

1 litre de lait

1 gousse d’ail haché

1 feuille de laurier

2 branches de thym

Sel

Préparation

Dans une eau bouillante salée avec un jus de citron pressé, faire blanchir les endives pendant 20 à 30 minutes selon la grosseur, jusqu’à ce qu’elles soient fondantes.

Les égoutter et une fois refroidies et les presser pour enlever l’eau.

Enrouler les endives dans les tranches de jambon blanc et les placer dans un plat à gratin.

Sauce béchamel

Dans un poêlon faire cuire le beurre et la farine 4 à 5 minutes à feu doux jusqu'à ce que le mélange soit légèrement blond. Refroidir.

Dans un chaudron, faire revenir le bacon puis ajouter le lait avec l’ail, le laurier et le thym à feu moyen jusqu'à ébullition et laisser cuire à frémissement 2 minutes. Enlever les aromates et ajouter petit à petit le mélange de farine et beurre pour épaissir le lait jusqu'à l'obtention d’une sauce onctueuse.

Couvrir les endives avec la béchamel, saupoudrer de chapelure, mettre 2 ou 3 noisettes de beurre et cuire au four une vingtaine de minutes à 380.