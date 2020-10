5 façons amusantes de célébrer Halloween sans sortir de la maison

Même si la collecte de bonbons est autorisée dans la plupart des municipalités au Québec, plusieurs familles choisiront de célébrer l'Halloween à la maison. Voici quelques idées pour vous inspirer!

DÉCORER SA MAISON

Même si on décide de ne pas participer à la collecte de bonbons, décorer la maison avec les enfants est un rituel amusant qu’on peut faire en toute sécurité. Découpes de citrouilles, créations de tombes en styromousse, et autres décorations: Pinterest regorge d’idées de DIY créatifs et à faible coût.

FAIRE DES BISCUITS ET DES FRIANDISES

On pense souvent à Noël quand on parle de faire des desserts en famille, mais Halloween, s’y prête tout autant. Procurez-vous un ensemble de moules à biscuits d’Halloween et faites aller votre créativité et celle de vos enfants!

FAIRE LA RÉCOLTE DES BONBONS... GRÂCE À UNE PIÑATA

Rien de plus amusant (même pas le porte à porte) que de taper sur une piñata pour y récolter ce qui tombe. Pour ne pas faire de chicane, chaque enfant peut avoir sa piñata et on la remplit de ses bonbons favoris.

ORGANISEZ UNE SOIRÉE DE MARATHON DE FILMS D’HALLOWEEN

Comme Halloween tombe un samedi cette année, vous pouvez commencer le marathon aussitôt qu’il vous plaît! On vous a dressé une liste de films qui convient autant aux enfants qu’aux parents et qui comprend des nouveaux films comme des classiques!

FAIRE UNE CHASSE AUX OEUFS DANS LA COUR

On réserve habituellement la chasse aux œufs à Pâques, mais les enfants auront un plaisir fou à récolter des œufs à la noirceur, dans votre cour, le soir de l'Halloween. On choisit des oeufs qui brillent dans le noir et on s’arme d’une lampe de poche ou d’une lumière frontale pour rendre le tout encore plus amusant!