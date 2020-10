Essayez cette délicieuse recette de Tarte crémeuse aux pommes et raisins, rhum et vanille, concoctée par Chef Jonathan Garnier et présentée par SB cuisine Zeste. L’automne, c’est réconfortant en crème! Pour plus d’informations, visitez lactantia.ca.

TARTE CRÉMEUSE AUX POMMES ET RAISINS, RHUM ET VANILLE

Rendement : 1 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : 45 minutes

À voir aussi: Endives au jambon et bacon gratinées

Ingrédients

2 œufs

125 ml (1 tasse) sucre

250 ml (1 tasse) crème à cuisson 15 % Lactantia

1 orange, le zeste

1 pincée de sel

125 ml (1/2 tasse) farine

60 ml (4 c. à table) rhum brun

15 ml (1 c. à table) extrait de vanille naturelle

125 ml (1/2 tasse) raisins secs (bruns ou blonds)

125 ml (1/2 tasse) pépites de chocolat

750 gr à 1 kg de pommes, épluchées et coupées en tranches

1 abaisse de pâte à tarte sucrée

125 ml (1/2 tasse) amandes effilées

La crème fouettée

500 ml (2 tasses) crème à fouetter 35 % Lactantia

90 ml (6 c à table) sucre

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 175 °C (350 °F).

ÉTAPE 2

Dans un bol, fouetter les œufs puis incorporer le sucre et mélanger jusqu'à obtenir une préparation mousseuse et légèrement blanchie.

ÉTAPE 3

Incorporer ensuite la crème, le zeste d’orange, le sel, la farine, le rhum, la vanille, les pépites de chocolat et les raisins.

ÉTAPE 4

Une fois que le mélange est homogène, ajouter les pommes pour les enrober du mélange.

ÉTAPE 5

Dans un moule à tarte à rebords hauts, déposer l’abaisse de pâte puis répartir les pommes puis les amandes et laisser cuire au four, 1h30

ÉTAPE 6

Dans un bol, ajouter la crème 35% à fouetter, le sucre et à l'aide d'un fouet, mélanger jusqu'à obtenir une consistance onctueuse et ferme.

ÉTAPE 7

Servir la tarte accompagnée de crème fouettée.