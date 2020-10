8 gestes anodins que plusieurs couples font et qui pourraient à une séparation

Être en couple demande souvent des efforts et concessions pour pouvoir garder l’harmonie et être plus heureux.

Bien entendu, il demeure important de ne pas se compromettre toujours à l’autre et de maintenir ses positions quand l’on juge que c’est important. Mais au-delà des grands concessions et compromis qui peuvent avoir raison d’un couple, certains petits gestes ou encore réactions peuvent devenir néfastes à long terme pour un couple.

Voici 8 gestes d’apparence anodine qui peuvent devenir toxiques à long terme

1. S’obstiner en public

Ce n’est jamais une bonne chose de mêler famille, amis, caissières à l’épicerie dans vos chicanes de ménage. Si vous vous obstinez souvent en public, cela peut pouvoir dire que vous ne vous souciez pas vraiment de ce que les autres pensent de votre relation.

2. Ne pas être curieux de la vie de la personne

Si vous ne ressentez pas le besoin de poser des questions à votre partenaire après un week-end séparé, ou même le soir, après une journée de travail, cela peut être un signe que votre couple est en déclin. Quand on cesse d’être curieux sur la vie de chéri(e) en dehors de notre couple, on cesse de s’intéresser à une facette de la personne aimée et ce n’est jamais bon signe.

3. Être suspicieux de l’autre quand il/elle pose un geste romantique

Dire des choses comme «Bon qu’est-ce que tu as fait?» quand chéri(e) vous prépare un souper ou encore vous achète des fleurs sous-entend que la personne a quelque chose à se reprocher, même quand elle tente simplement de vous faire plaisir. Sur le long terme, cela peut enlever le goût à l’autre d’être romantique et inhiber la passion.

4. Flirter avec d’autres

Ça peut sembler anodin pour certaines personnes qui ont des personnalités un peu plus «dragueuses», mais si ce comportement vous affecte ou affecte votre partenaire il doit cesser.

5. L’argent est un sujet tabou

On le sait, l’argent est une immense source de stress et de rupture pour plusieurs couples. Il vaut donc mieux être ouvert à ce sujet afin d’éviter des crises. Si vous ressentez le besoin de cacher certaines dépenses, votre partenaire est réticent à vous dévoiler son salaire ou encore séparer les dépenses est toujours ardu, cela peut vouloir dire qu’il y a un manque de confiance dans le couple.

6. Vos défauts sont utilisés pour faire des «blagues»

La taquinerie a toujours sa place dans un couple si les deux partenaires sont consentants et heureux. Si les blagues incessantes à votre sujet commencent à peser, surtout si elles sont faites devant vos amis et votre famille, cela peut témoigner d’un manque de respect de la part de votre partenaire à votre égard. Même si ce sont «que des blagues», elles peuvent être également synonymes de violence psychologique. C’est pourquoi il est primordial d’avoir une bonne communication avec son partenaire afin d’établir ses limites personnelles.

7. Avoir plus de plaisir sans la personne qu’on aime qu’avec elle

C’est très sain d’avoir des intérêts et amis différents de votre partenaire. Mais si vous éprouvez un soulagement quand vous êtes sans il/elle et que vous souhaitez passer la majeure partie de votre temps libre loin de chéri(e), il y a peut-être anguille sous roche.

8. Ne plus vouloir faire d’effort

Sur le long terme, un couple doit mettre des efforts afin de garder la passion et la flamme vivantes. Si vous n’avez même plus le goût de faire des efforts, montrer de l’affection, planifier des sorties à deux et faites simplement suivre la valse, c’est peut-être parce que le cœur n’y est plus. La communication est primordiale dans un cas comme ceci : parler avec votre amoureux/amoureuse de ce qui se passe. Même si la conversation est difficile, elle peut être immensément bénéfique.