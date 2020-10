On le sait, la vie coûte chère! Ce n’est pas donné à tout le monde, le sens de l’épargne et l’habileté à faire et respecter un budget. Mais il est possible d'acquérir des outils tôt qui nous serviront toute la vie à mieux gérer notre argent. Jean-François Baril nous partage les conseils de Béatrice Bernard-Poulin, autrice du livre «Ça coûte cher, être un adulte!», pour aider nos ados avec leurs finances.

