Un enfant de moins de 12 ans peut-il être assis sur le siège avant de la voiture?

Plusieurs parents croient, à tort, qu’il existe une loi concernant le siège avant de la voiture et les enfants au Québec. Pourtant, aucune loi de ce genre n’existe.

À quel âge mon enfant peut-il être assis en avant?

Transports Canada et la Société de l'assurance automobile du Québec recommandent d'assoir les enfants de 12 ans et moins sur la banquette arrière. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une obligation, il reste que la banquette arrière de la voiture est plus sécuritaire pour les enfants de 12 ans et moins. De cette façon, ils sont assis le plus loin possible des points d'impact en cas d'accident.





Quelles sont les mesures de précaution à prendre?

Comme il n'existe aucune loi, vous avez le droit d'assoir votre enfant sur le siège avant de la voiture, tout en prenant certaines précautions. Par exemple, le fait qu’il y ait un coussin «intelligent» permet d’éviter les complications possibles chez les enfants.

Par contre, il est vivement recommandé de ne jamais installer un siège d'auto sur le siège avant de la voiture lorsque celle-ci est munie d'un coussin gonflable du côté passager. Si vous n'avez pas d'autre choix que d'asseoir votre enfant sur le siège avant, il faut désactiver le coussin gonflable du véhicule et repousser le siège passager autant que possible vers l’arrière. De cette façon, l'enfant se situe le plus loin possible du pare-brise.

Le saviez-vous? Le facteur commun aux personnes qui subissent des blessures graves à la suite du déploiement des coussins gonflables n'est PAS leur taille, leur poids, leur sexe ou leur âge, mais bien leur emplacement. Au moment de l'impact, celles-ci se trouvaient trop proches du coussin gonflable lorsqu'il s'est ouvert.





Comment savoir si ma voiture est sécuritaire pour mon enfant?

Pour savoir si votre voiture est adaptée pour y asseoir un enfant à l'avant, vous pouvez vous informer à votre concessionnaire automobile pour en avoir la certitude. Un autre truc simple : ;es voitures ayant ce genre de coussins gonflables ont un voyant lumineux qui s’allume lorsque les coussins sont désactivés... Donc vous pouvez le savoir assez facilement!

Vos valeurs éducatives en matière de sécurité restent toutes aussi importantes. Servez-vous de votre bon sens.