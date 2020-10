Yvon Deschamps, invité du 20 octobre

Yvon Deschamps a soufflé ses 85 bougies le 31 juillet dernier. À cause de la pandémie, il n’a pas pu fêter ça en grand, mais pour souligner l’évènement, il va effectuer un bref retour sur scène afin d’animer un spectacle-bénéfice virtuel qui sera présenté le 23 octobre. Les profits du spectacle iront à la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud. On en parle davantage avec lui et on en profite pour prendre de ses nouvelles et connaître son opinion sur certains débats actuels.

