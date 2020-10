C'est bon à savoir: SOGHU

C'est bon à savoir en partenariat avec la SOGHU - Avec les changements de pneus à l’horizon, beaucoup en profiteront pour faire leur changement d’huile aussi. La Société de gestion des huiles usagées (SOGHU) vous rappelle de disposer de vos produits d’entretien mécanique de façon responsable et écologique. La SOGHU offre une solution en mettant à la portée des citoyens un réseau de plus de 1140 points de dépôt au Québec, et nous souhaitons encourager les gens à y rapporter leurs produits afin de leur donner une deuxième vie. Pour plus d’informations, visitez soghu.com.

