Inspiration: 7 chambres parfaites pour relaxer

Il est important de profiter d’une chambre dans laquelle il fait bon s’attarder, le soir et le matin. Envie d’un refuge pour cocooner? Voici nos plus belles inspirations.

1. À la scandinave

Drew Hadley

Ancrée dans la tendance, la pièce s’habille de teintes chaleureuses et de matières douces et texturées. Le mur d’accent peint en noir contribue à créer une atmosphère enveloppante tout en atténuant la lumière. Quant au mobilier, il associe le bois naturel et laqué avec des lignes géométriques simples, pour un effet apaisant.

Lit et table de chevet West Elm • Literie et coussins Simons • Jeté HomeSense • Lampe Luminaires & Cie

2. Comme une suite

Yves Lefebvre

Une salle de bains attenante à la chambre, n’est-ce pas le rêve? Dans cet aménagement, on a regroupé tout ce qui donne envie de prendre soin de soi: un grand lit, une salle de bains avec lavabo double, un coin coiffeuse, une baignoire qu’il est possible de dissimuler grâce à une porte sur rail. Le mur de brique, les poutres massives au plafond et la quincaillerie en métal noir confèrent à l’ensemble une allure de loft de luxe.

Conception de la salle de bains Mario Lafrenais, designer, Moine Urbain • Conception et réalisation du mobilier, des murs de bois, du miroir et du lavabo Moine Urbain • Robinetterie Batimat • Revêtement de sol Stone Tile

3. Effet d'alcôve

Drew Hadley

Pour créer une atmosphère qui invite au repos, on adopte des tons intemporels comme le noir et le blanc, en évitant les couleurs vibrantes. Ici, le noir souligne un mur ainsi que les renfoncements créés à la tête du lit et autour de la fenêtre où une banquette offre un coin rêvé pour la lecture. On aime l’intégration ingénieuse des chevets à même les rangements et le clin d’œil aux occupants: les K et E géants correspondent à la première lettre de leurs prénoms respectifs. Enfin, le choix d’une literie blanche constitue toujours un choix sûr pour un lit tout en fraîcheur.

Aménagement Karyne Beauregard, designer • Rangements Création Avantage • Coussins À plate couture • Coussins de la banquette Paja Couturier en design d’intérieur

4. Style hôtel-boutique

Marc-Antoine Hall

Des rangements intégrés, un téléviseur à écran plat et un habillage de fenêtre montant jusqu’au plafond: cette chambre reproduit l’atmosphère sobre mais chaleureuse de la dernière génération d’hôtels- boutiques. Parmi les choix décoratifs qui imprègnent l’espace de chaleur, on note l’immense tapis à poil long, si doux sous les pieds nus, le revêtement mural en bois et la haute tête de lit en velours aux courbes élégantes.

Aménagement Geneviève Simard, styliste d’intérieur • Lit et table de chevet Roche Bobois • Papier peint par l’entremise de Geneviève Simard • Tapis La Galerie du Meuble • Œuvre photo Brigitte Thériault

5. Romantique

Mario Melillo

Des meubles qui ont une histoire, des textiles doux et de beaux objets qui font plaisir: voilà ce qu’il faut pour aménager une chambre romantique. Pour créer l’harmonie avec la literie en lin naturel recouverte d’une courtepointe à franges, on a opté pour un décor en ton sur ton, subtilement réveillé par le parquet de chêne. Les meubles existants ont été repeints de lumineuses teintes pâles, ce qui agrandit visuellement la pièce et fait l’ambiance sereine.

Aménagement Julie Boulanger, designer, Décor signé Julie Boulanger • Lit Meubles Bernard Tanguay • Literie, tapis, lampes de table et miroir Décor signé Julie Boulanger • Table de chevet, armoire et console Germain Larivière • Bois décoratifs au-dessus du lit Urban Barn

6. Esprit bohème

Maxime Desbiens

Libre et décontracté, le look bohème donne à la chambre une personnalité attachante. Pour l’adopter, on fait appel à sa créativité en mariant des éléments de styles variés: vieille porte transformée en tête de lit, meubles de famille, livres, plantes vertes. On privilégie les matières naturelles en optant pour des draps de coton, de lin ou de soie, des oreillers en plume, un tapis tissé.

Aménagement Karine Matte, styliste d’intérieur, Matte & Glossy • Housse de couette et coussins West Elm • Luminaires Luminaire Authentik • Tapis wayfair.ca • Décoration murale avec franges Anthropologie

7. Glamour

Drew Hadley

Avec sa chaise en fourrure, ses touches dorées et son papier peint à motifs de lèvres brillantes, cette chambre ne peut renier son style glam! La forme du lit fait sur mesure flirte avec celle d’un canapé, ce qui en fait un meuble parfait pour rêvasser, discuter, lire ou feuilleter des magazines. Tout près, un fauteuil et son repose-pied: rien n’a été négligé pour assurer le confort.

Lit sur mesure JK Concept Dezign • Literie Ikea • Fauteuil et table de chevet Structube • Pouf West Elm • Lampe de chevet Maison Corbeil • Coiffeuse Mobilia • Miroir et accessoires déco HomeSense • Appliques Déco Luminaire