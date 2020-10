Le mot «grossophobie» est entré dans Le Petit Robert en 2019, mais il est encore méconnu! Il décrit l’attitude de stigmatisation et de discrimination envers les personnes obèses ou en surpoids. C’est un dégout, un mépris, une incompréhension et une peur de la différence, en l’occurrence, des personnes grosses. On en parle davantage avec Saskia Thuot et Edith Bernier, conférencière et auteure du livre Grosse, et puis?.

À voir aussi: aider nos ados à gérer leurs finances