6 façons de réchauffer sa maison avec la déco

Pendant que le mercure descend de jour en jour, vous pouvez commencer à réchauffer l’intérieur de votre maison à l’aide de la déco!

Il existe quelques petits trucs pour vous permettre d'accueillir la saison froide plus doucement à l’intérieur.

Voici 6 façons de transformer et réchauffer votre demeure avec la déco!

1. Des couleurs chaleureuses

Si le cœur vous en dit, sortez les pinceaux et les rouleaux et peinturez une ou des pièces avec une couleur riche comme un vert olive ou un bleu profond.

2. Un bon éclairage

Comme les journées sont plus courtes pendant la saison froide, il est primordial d’avoir un bon éclairage dans la maison et les lampes de tables ou sur pied sont parfaites pour créer plein de petites zones «cocooning».

3. Des tapis pour garder les pieds au chaud

À la sortie du lit, sous le divan, dans le couloir et ainsi de suite, il vous faut de jolis tapis un peu partout dans la maison pour que vos pieds soient toujours bien au chaud.

4. Des bougies et chandelles pour l’odeur et l’ambiance

On ne peut jamais avoir trop de bougies et de chandelles dans une maison. En plus de faire circuler vos odeurs préférées, les flammes ajoutent de la chaleur aux pièces. C’est gagnant sur plusieurs niveaux. Et si vous avez un foyer condamné, gâtez-vous et installez-y une tonne de jolies chandelles!

5. Des accessoires douillets

La façon la plus simple de réchauffer son décor est de changer ses coussins pour d’autres en velours, en fausse fourrure ou en laine bouclée et de laisser des jetés à portée de main dans toutes les pièces de la maison!

6. Des fleurs et de la verdure

On a tendance à décorer avec des fleurs seulement en été. Pourtant, un joli bouquet devrait toujours servir de centre de table ou de décoration au salon par exemple. Si vous aimez moins vous procurer des fleurs l’hiver, pensez à faire sécher celles que vous achetez l’été pour vous en servir comme décoration toute l’année. Sinon, on n’a jamais trop de plantes dans une maison pour ajouter des touches de verdure un peu partout!

