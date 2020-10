Julie Houle et Sébastien Benoit, invités du 22 octobre

La Poulet aux œufs d'or s'est adaptée à la situation actuelle pour sa 28e saison. Afin de respecter les règles sanitaires et éviter tous déplacements entre les zones, il n’y a pas de public en studio et les concurrents participent à distance ; ils jouent en temps réel dans le confort de leur domicile à l’aide d’une tablette qui leur est remise. Julie Houle et Sébastien Benoit, animateurs de La Poule aux œufs d'or, nous parlent de cette nouvelle formule et nous dévoilent des anecdotes de tournage.

La Poule aux œufs d'or est diffusé les jeudis, à 19h, sur les ondes de TVA.