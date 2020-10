Les 4 meilleures façons de vaincre la déprime sans médicaments, selon l'Université Harvard

Nombreuses sont les personnes qui souffrent de dépression légère ou modérée, particulièrement en cette période d'incertitude.



• À lire aussi: Passez par go et réclamez votre libido

• À lire aussi: Comment savoir si une personne de votre entourage passera à l’acte?

Il est important de toujours consulter un professionnel de la santé si vous ressentez des symptômes de dépression. Selon la gravité des symptômes, votre médecin pourrait vous prescrire une médication appropriée, comme des antidépresseurs.





Par contre, certaines stratégies s'offrent à vous afin de prévenir les symptômes de la dépression et même, les surmonter. L'Université Harvard a mis à votre disposition ces 4 méthodes efficaces.





1. L'exercice

Les études ont démontré que l'exercice physique, pratiqué sur une base régulière, est l'un des meilleurs antidépresseurs qui soient. L'activité physique peut empêcher une dépression légère de se transformer en dépression plus grave. En bougeant quotidiennement, l'anxiété est diminuée, l'énergie est plus élevée et le sommeil est plus profond.





Il a été prouvé que les exercices d’aérobies sont les plus efficaces. Toutefois, le simple fait de marcher, de s'occuper de la maison ou de jardiner est excellent pour la santé mentale.





2. L'alimentation

Il est encore trop tôt pour savoir quels aliments manger pour lutter contre la dépression. Toutefois, on sait quels aliments ne PAS manger. Le sucre a, entre autres, été reconnu pour nuire à la santé mentale. Le problème avec le chocolat et les bonbons, c'est qu'ils vont faire fluctuer les émotions. D'abord, vous aurez un regain d'énergie puis la sensation de déprime s'en verra accentuée.





3. La gratitude

Il a été démontré que d'exprimer de la gratitude peut aider à contrer les effets de la dépression. En mettant par écrit les choses pour lesquels vous êtes reconnaissants, vous activerez votre cortex préfrontal, aussi responsable de la dépression.





Les études ont démontré que vous n'avez pas besoin de tenir un journal tous les jours. Une seule fois par semaine suffiera à vous remonter le moral. Attardez-vous aux petits bonheurs de la vie!





4. Les connexions sociales

Il est vrai qu'en plein confinement, les connexions sociales se font rares. Pourtant, des études ont démontré l'évidence entre une bonne santé mentale et une connexion humaine. Si vous êtes déprimés et n'avez pas envie de socialiser, Harvard recommande de s'impliquer dans une cause qui vous tient à coeur ou de connecter avec des humains qui partagent la même passion que vous. Vive les vidéoconférences!