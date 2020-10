À l’approche de l’Halloween, l’envie de s’installer devant un bon film d’horreur se fait de plus en plus sentir! Pour nos soirées en famille, toutefois, il vaut mieux choisir une histoire qui conviendra aux petits et grands.

On se tourne alors vers des films d’Halloween qui laissent de côté les aspects beaucoup trop terrifiants. Captant à merveille l’atmosphère à donner des frissons de la fête de la mort, ces films nous mettent dans l’ambiance halloweenesque, sans nous empêcher de dormir la nuit.

Que ce soit par ses personnages monstrueux, ses thématiques mystérieuses ou simplement parce qu’ils se déroulent le soir de l’Halloween, ces quelques films d’épouvante vont plaire à aux enfants comme aux parents.

Voici 15 films d’Halloween pour toute la famille:

1. LA PENDULE D'HALLOWEEN (VF de The House with a Clock in Its Walls)

Inspiré du fameux classique pour enfants écrit par John Bellairs, ce film suit Lewis, âgé de 10 ans, qui part vivre avec son oncle excentrique. Celui-ci habite dans une étrange maison dans laquelle on peut entendre un mystérieux bruit de battement la nuit. L’oncle de Lewis et sa voisine pratiquent la magie et, lorsque le jeune garçon réveille sans faire exprès un mort, il révèle une tonne de secrets.

2. CASPER

Dans ce classique des années 90, on suit Casper, un jeune fantôme qui s’ennuie à mourir dans le manoir qu’il hante. Tout change lorsqu’une femme hérite de cette demeure. Elle rebrousse chemin lorsqu’elle réalise qui s'avère être habité par de nombreux fantômes et elle engage James Harvey, un parapsychologue, afin de se débarrasser des revenants. Ce dernier s'installe au cœur du manoir avec sa fille, Kat, qui fait rapidement la connaissance de Casper.

3. L'ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK (VF de The Nightmare Before Christmas)

Est-ce un film d’Halloween ou de Noël? Les deux! C’est là où se trouve la magie de ce film: si vos enfants l’aiment, ils pourront l’écouter lors de deux fêtes différentes. Ce film d’animation de 1992 suit Jack, le roi du royaume de l’Halloween. Lorsqu’il découvre le royaume de Noël, il décide de kidnapper le Père Noël pour prendre son rôle. Par contre, son plan ne se déroule pas du tout comme il le croyait.

4. HÔTEL TRANSYLVANIE (VF de Hotel Transylvania)

Cette adorable série de films d’animation nous transporte dans le monde des monstres. À cet endroit, nul autre que Dracula est tenancier de l’hôtel Transylvanie, réservé uniquement aux monstres et créatures paranormales. Alors qu’il s’apprête à fêter le 118e anniversaire de sa fille Mavis, un humain débarque par erreur à l’hôtel. Dracula décide alors de le faire passer pour un monstre pour ne pas énerver ses invités, et celui-ci se lie d’amitié avec Mavis.

5. HALLOWEENTOWN

Véritable classique d’Halloween de Disney, ce film n’est pas le meilleur de la liste, mais définitivement un plaisir coupable. Il propose l’idée que, comme dans L'Étrange Noël de monsieur Jack, toutes les créatures mystérieuses (fantômes, sorcières, vampires, etc), sont réelles, mais habitent ensemble dans un monde à part: Halloweentown. Dans le premier film, une jeune fille découvre qu’elle provient d’une ligne de sorcières, mêlant alors le monde de l’Halloween à celui des mortels.

6. LA MARIÉE CADAVÉRIQUE (VF de Corpse Bride)

Ce film musical signé Tim Burton se déroule au XIXe siècle, dans un petit village. Le jour de son mariage avec la belle Victoria, Victor Van Dort se rend dans un boisé pour pratiquer ses vœux. Dans un malentendu funeste, il se retrouve plutôt marié au cadavre d'Emily, une mystérieuse mariée morte, qui l'entraîne de force dans le monde des morts. Même si la « vie » dans ce monde paraît bien plus joyeuse que dans celui des vivants, Victor ne peut oublier Victoria.

7. ABRACADABRA (VF de Hocus Pocus)

Un autre classique des années 90! Celui-ci raconte l’histoire d’une famille qui déménage de Los Angeles à Salem, au grand désarroi du fils, Max. Le soir de l’Halloween, celui-ci se voit obligé d'accompagner sa jeune sœur Dani dans sa ronde aux bonbons. Ils se retrouvent dans la vieille maison des trois sœurs Sanderson, tuées par pendaison 300 ans plus tôt, et celles-ci reviennent à la vie.

8. CHAIR DE POULE (VF de Goosebumps)

S’inspirant des romans d’horreur pour enfant par R. L. Stines, Chair de poule suit le jeune Zack, alors que celui-ci emménage avec sa mère dans une nouvelle petite maison. Il se lie d’amitié à distance avec sa nouvelle voisine, dont le père ne laisse pas sortir de la maison. Un jour, alors qu’il entend crier chez les voisins, Zach entre dans la maison. Il y découvre une bibliothèque remplie de livres de la série Chair de poule scellés et, en les ouvrants, libère par mégarde tous les monstres imaginés par R. L. Stines dans la ville.

9. PARANORMAN

Norman est un jeune garçon original, mais ses compagnons de classe ainsi que sa famille le décriraient plutôt comme étrange. Lorsqu’une invasion de zombies surprend sa petite ville de la Nouvelle-Angleterre, Norman est le seul qui peut voir les morts et discuter avec eux. En plus des zombies, Norman devra combattre des fantômes, des sorcières et, pire encore, des adultes, afin de sauver sa ville de la malédiction millénaire.

10. LA MAISON MONSTRE (VF de Monster House)

Lorsque 3 adolescents n’arrivent pas à convaincre les adultes de leur quartier qu’une maison abandonnée est en fait une créature vivante, ils devront tenter de le prouver eux-mêmes. Leur plan est de détruire cette maison-monstre avant que l’Halloween arrive et que des enfants innocents se fassent manger en cognant pour avoir des bonbons.

11. E.T. L'EXTRATERRESTRE (VF de E.T. the Extra-Terrestrial)

On l’oublie souvent, mais ce classique cinématographique est en fait un film d’Halloween! Le chef-d’oeuvre de Steven Spielberg suit Elliot, alors qu’il trouve un extraterrestre dans la forêt. Il tente de l’aider à reprendre contact avec ses confrères, tout en le cachant chez lui de sa mère et du gouvernement américain. On se souvient aussi de la scène se déroulant le soir de l’Halloween où Elliot dissimule E.T. en le déguisant en fantôme.

12. FRANKENWEENIE

Ce film de Tim Burton est l’adaptation longue d’un court métrage d’animation qu’il avait réalisé en 1984. Il raconte l’histoire de Victor, un jeune garçon solitaire très proche de son chien, Sparky. Lorsque Sparky meurt frappé par une voiture, Victor décide alors de tenter de lui redonner la vie à l’aide de l’électricité. Il ne se doute pas à ce moment de tous les ennuis qui l’attendent.

13. LA FAMILLE ADDAMS (VF de The Addams Family)

Il existe plusieurs moutures mettant en vedette la famille macabre la plus célèbre, mais le film de 1991 reste inégalé. Dans celui-ci, un imposteur tentant de se faire passer pour l’oncle Fétide, le frère de Gomez Addams, disparu 25 ans plus tôt. L'imposteur découvre que Fétide est le seul héritier du manoir Addams, et expulse toute la famille. Ils devront alors tout faire pour se débarrasser de Fétide.

14. LE PETIT VAMPIRE (VF de The Little Vampire)

Lorsque Tony, 9 ans, et sa famille déménagent de l’Amérique jusqu’en Écosse, il a beaucoup de difficulté à se faire des amis. Le jeune garçon est incompris et se fait intimider à l’école. Tout change lorsqu’un soir il fait la connaissance de Rudolph, un jeune vampire. Ce sera son premier ami, une créature nocturne mais bien plus humaine que les enfants qui le malmènent à son école.

15. CORALINE

Âmes sensibles, s’abstenir! Coraline peut être un film assez troublant pour les plus jeunes. Les courageux sauront apprécier son animation magnifique, ainsi que l’histoire touchante d’une jeune fille curieuse qui découvre un monde parallèle. Dans celui-ci, ses parents sont beaucoup plus amusants... mais cela cache quelque chose de funèbre.