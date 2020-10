C’est le temps de parler des couleurs de 2021 avec Valérie Chevalier

Pour son «WOW!» et son «HIPELAYE!», Valérie Chevalier nous parle de couleurs de peinture! D’une part le Rouge « period » de Pantone qui rate la cible en voulant dénoncer les stigmates liés aux menstruations. D’autre part, Benjamin Moore et Sico qui tombent selon elle dans le mile en proposant des couleurs emblématiques de 2021 très apaisantes. On termine en apprenant comment les compagnies donnent des noms à leurs couleurs. Et on s’amuse un peu.

À voir aussi: C'est le temps d'analyser nos habitudes étranges