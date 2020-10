Comment installer une sortie de sécheuse?

Si aujourd'hui, il est impensable de construire une maison sans sortie de sécheuse, c'était tout autre chose avant 1960. Rares étaient les habitations qui en possédaient. Si vous venez de faire l'acquisition d'une nouvelle maison, vous pouvez en installer une sans trop de tracas!

Installation d'une sortie de sécheuse extérieur :

Emplacement de l’ouverture

Déterminez la position du trou, qui aura 4 po de diamètre. Dégagez d’abord le mur intérieur où se trouvera l’ouverture en vérifiant qu’il n’y a ni montant, ni fil électrique, ni tuyau entravant la zone. Puis reportez cet emplacement sur la face extérieure du mur. Au moyen d’une perceuse à percussion, percez un avant-trou qui servira de guide au foret de centrage du trépan.

Coupe au trépan

Pour effectuer la coupe, portez gants, lunettes protectrices et protecteurs auditifs et utilisez un marteau rotatif doté d’un trépan de 4 po de diamètre (en mode de perçage à percussion). Demandez à quelqu’un de vous assister afin de garantir la position perpendiculaire au mur, car une fois la coupe amorcée, il sera impossible de corriger quoi que ce soit. Actionnez l’outil et pressez avec fermeté et constance.

Travail au burin

Après avoir enfoncé le mur de quelques pouces, remplacez le trépan par un burin afin de casser et d’enlever la portion de carotte formée dans le solage (en mode marteau-piqueur). Alternez ainsi entre le trépan et le burin jusqu’à ce que le mur soit troué de bord en bord — comptez entre 30 à 45 minutes, incluant quelques minutes de pause, pour traverser un pan de fondation de 9 po d’épaisseur.

Un modèle parmi tant d’autres

La sortie d’air choisie pour ce projet est équipée d’une balle anti-retour en polystyrène qui prévient les infiltrations d’air — modèle plus avantageux que ceux à clapet qui restent souvent ouverts à l’arrêt de la sécheuse — et d’un grillage bloquant le passage aux petites bêtes.

Installation de la sortie d’air

Enduisez le contour de l’évent avec de la pâte à calfeutrer et insérez-le dans l’ouverture. Fixez-le solidement au mur à l’aide de quatre vis à béton enfoncées dans les trous prévus à cette fin. Quant à l’espace vide entre le tuyau et la fondation, il sera rempli avec de la mousse de polyuréthane par l’intérieur.

Confection du conduit d’évacuation

Établissez la longueur du conduit d’évacuation en créant le circuit le plus court et le moins «résistant» possible, tout en respectant les normes du fabricant. Un tuyau galvanisé rigide constitue le produit idéal. Assemblez les sections de tuyau et les coudes à l’aide de vis autotaraudeuses. Recouvrez ensuite chaque joint d’un ruban adhésif en aluminium pour étanchéifier le conduit.

Fixation du conduit

Fixez le conduit à l’extrémité de la sortie de sécheuse et stabilisez-le en le vissant au mur au moyen de feuillard perforé. Ne reste plus qu’à brancher la sécheuse!