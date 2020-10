Les cadres de fleurs séchées de retour en décoration

La tendance des fleurs séchées n’est pas prête de s’essouffler. Alors que les fleurs fraîches coûtent généralement plus chères et sont moins durables, les fleurs séchées, elles, gagnent de plus en plus en popularité.

Voilà pourquoi les cadres de fleurs séchées font leur grand retour dans nos maisons.

Ces derniers sont simples à réaliser et ne coûtent pas bien chers. Il suffit de se procurer un joli cadre, de la colle et des livres ou des objets lourds pour aplanir les fleurs ou les feuilles qu'on souhaitent faire sécher. Il n'y a pas plus simple. Vous pouvez par la suite assembler les fleurs et les feuilles selon vos inspirations du moment. C'est une belle activité à faire en famille ou simplement pour se détendre.

Pour ceux qui n'ont pas envie de se lancer dans le bricolage, sachez que la petite boutique de trouvailles seconde main Bien Beau (que l’on peut suivre sur Instagram ici) vend désormais des cadres de fleurs séchées sur sa plateforme.

La créatrice de la boutique, Mylène, prend soin de choisir de jolies fleurs, afin de leur donner une deuxième vie en créant des cadres uniques.

Ces derniers se vendent généralement assez rapidement. Pour avoir la chance de vous en procurer, suivez la page Instagram de @Bien.Beau et restez à l’affût des nouvelles créations florales dans l’onglet «cadres.fleurs». Une toute nouvelle collection d’automne a été dévoilée récemment.

Et puis, adopterez-vous la tendance des cadres de fleurs séchées?