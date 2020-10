L'installation d'une hotte de cuisine en 6 étapes

La hotte de cuisine est un outil indispensable à tout apprenti chef. Son installation requiert quelques étapes importantes.

Que dois-je savoir sur la hotte de cuisine?

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) suggère l’achat d’une hotte ayant une profondeur de 24 po à partir du mur d’appui et une installation à une distance de 18 po de la surface de cuisson. Il s’avère que plusieurs modèles n’ont qu’entre 18 et 21 po de profondeur, et certains sont installés à 30 po de la surface de cuisson. Si c'est le cas, procurez-vous un ventilateur plus puissant. Il est préférable d'opter pour une hotte en acier inoxydable ou en aluminium puisque ces matériaux ont la réputation de résister à la corrosion. Pour le branchement de la hotte, il est préférable de confier cette étape un électricien, qui reliera l’appareil à un circuit unique de 15 A.

Comment puis-je installer une hotte de cuisine?

1. Retrait du registre antirefoulement

Prenez le registre antirefoulement rangé à l’intérieur de la hotte en retournant celle-ci à l’envers et en enlevant les filtres puis la plaque métallique. Dévissez le clapet.

2. Fixation du registre antirefoulement

Vissez le registre antirefoulement sur le dessus de la hotte de manière qu’il puisse se glisser sur le conduit d’évacuation. Le clapet empêche la pénétration de l’air extérieur dans la maison quand la hotte est éteinte et permet d’évacuer l’air vicié dehors lorsqu’elle est en marche.

3. Ajustement du cadre d’armoire



Vérifiez que la hotte sera à égalité avec le bas du cadre des armoires. Si vous devez corriger la hauteur du cadre, posez une pièce de contreplaqué correspondant à l’épaisseur à combler — dans ce cas-ci, il a fallu coller deux morceaux pour y arriver, soit un de 3/4 po et un de 1/2 po. Découpez une ouverture afin de permettre le passage du clapet et vissez la pièce sous l’armoire.