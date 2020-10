Quel est le meilleur plancher pour le sous-sol?

En raison des problèmes d'humidité, certains revêtements sont mieux adaptés que d'autres pour le sous-sol.

Parmi les meilleurs planchers pour le sous-sol, on retrouve la céramique, le stratifié, le vinyle, le bois d’ingénierie et le stratifié. Ils ont l’avantage d’atténuer l’impression d’humidité et de fraîcheur que l'on retrouve souvent dans cet environnement. En plus d'offrir une grande variété de finis et de motifs, ces cinq matériaux s’entretiennent facilement.

Voici les meilleurs planchers pour le sous-sol :

1. Le plancher en céramique

Ce matériau est celui qui tolère le mieux l'humidité et qui, en cas d'inondation, résiste le mieux à l'eau. Vous pouvez l'installer directement sur le béton.

2. Le plancher de vinyle

Les lamelles de vinyle sont relativement récentes sur le marché. On les adopte, car elles résistent aux moisissures et à l’humidité, en plus d'offrir une sensation de souplesse et de chaleur sous les pieds. Vous pouvez les poser directement sur le béton ou intercaler une sous-couche exclusive pour plus de confort et d’insonorisation. Si le plancher en vinyle est si populaire, c'est qu'on peut adapter son apparence en bois ou en céramique.

3. Le plancher en bois d’ingénierie

On le confond facilement avec le bois franc. Contrairement à son homologue, qui est déconseillé dans les espaces humides, le plancher en bois d'ingénérie convient bien pour le sous-sol. En effet, les fabricants de planchers de bois franc ne le garantissent généralement pas quand il est posé au sous-sol parce qu’il est sensible à l’humidité et ne survit pas à un dégât d’eau.

4. Le plancher stratifié

Ce revêtement est facile à installer sur une membrane de sous-couche pare-vapeur. On le retrouve dans une grande variété de finis et de qualités. Si le plancher stratifié est si populaire, c'est qu'il reste très abordable.

5. Les nouveaux produits

D'abord, il y a les lamelles de vinyle avec sous-couche intégrée (Aquaplank Plus, de Quickstyle). Il s’agit d’un vinyle de composite imperméable à 100%. Puis, il y a le plancher hybride, qui se situe entre la lamelle de vinyle et le plancher laminé (Neo, de Mono Serra). Ce revêtement de sol écologique est fabriqué sans PVC et hautement résistant à l’eau.

* selon les informations de Jean-François Thériault, expert Rona L’Entrepôt.