4 bons vins canadiens

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un excitant mousseux fait aux abords de la Baie de Fundy en Nouvelle-Écosse

Méthode Classique NV

Benjamin Bridge

Nouvelle-Écosse - Canada

Code : 13593239

Prix : 29,95 $

Disponibilités : 70 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 5 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : des petits canapés ou tout simplement en solo à l'apéro.

Ce très bon blanc effervescent néo-écossais est très peu dosé, la preuve est qu'il possède seulement 4 ou 5 grammes de sucre résiduel par litre. C'est bien vigoureux et le produit est fort excitant au gustatif. Ne le servez pas trop froid pour lui offrir de la rondeur et du volume. Impeccable dès maintenant ou lors des 2 à 3 années à venir.

2- Un chardonnay ontarien qui mérite de se retrouver dans votre verre

Chardonnay 2019

La Pureté - Bachelder

Péninsule du Niagara - Ontario - Canada

Code : 14558937

Prix : 19,95 $

Disponibilités : 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1 gramme

Servir à 11-12 degrés Celsius

À déguster avec : un croque-monsieur, une soupe à l'oignon gratinée...

Mary et Thomas Bachelder nous proposent ici une très belle expression d'un abordable et fort réussi chardonnay de climat frais. Un blanc facile, finement parfumé et aux courbes passablement élancées. Rien à redire pour 20 dollars, le vin est bon et il fera de multiples unions mets-vins à table sur des recettes à base de volailles, de poissons, de pâtes feuilletées, ... Ne l'oubliez pas plus de 3 ans en cave.

3- Un rosé estrien tout à fait agréable pour son petit prix

Vin Rosé 2019

La Halte des Pèlerins

Cantons-de-l'Est - Québec - Canada

Code : 11833753

Prix : 14,90 $

Disponibilités : 60 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 5 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : une pizza végétarienne, un bol de nachos...

Ce tout à fait recommandable rosé québécois est fait à moins de 10 minutes de route du centre-ville de Sherbrooke. C'est un produit plaisant, facile, fort caméléon à table et qui ne possède aucun vice pour moins de 15 $. Il ne faudra pas l'attendre plus de 6 ou 12 mois dans le cellier, car il ne s'agit vraiment pas d'un vin qui est bâti pour la garde.

4- Un savoureux, rassasiant et combien juteux pinot noir de Colombie-Britannique

Pinot Noir 2018

Quails' Gate

Vallée de l'Okanagan - Colombie-Britannique - Canada

Code : 11889669

Prix : 31,75 $

Disponibilités : 75 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,8 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : un assortiment de saucisses, une pièce de thon, une longe de porc sauce aux canneberges...

Je suis follement amoureux des différents pinots noirs de ce domaine situé dans la splendide vallée de l'Okanagan, dans le «farwest» canadien! Ceux-ci sont frais, précis, gouleyants et leur fruité est toujours franc, net et éclatant. Il ne faut pas essayer de les comparer avec des rouges bourguignons, mais plutôt avec certains pinots de qualité qui sont fait juste au sud de la Colombie-Britannique, en Oregon. Celui que je présente ici pourra effectuer une sieste d'au moins 4, voire 5, ans dans la noirceur et la fraicheur de votre cachette secrète.