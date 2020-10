Quartiers de courge d'ici rôtis, crumble de feta, mâche et vinaigrette tiède aux amandes

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Portions : 4

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 20-25 minutes

Ingrédients

1 courge poivrée (1,5kg)

2 c. à soupe (30ml) d’huile d’olive

1 gousse d’ail hachée

3 branches de thym

Sel et poivre

1⁄2 tasse (125ml) d’huile d’olive

2 c. à soupe (30ml) de vinaigre de cidre

2 c. à soupe (30ml) d’amandes effilées

2 (60ml) échalotes françaises ciselées

1 c. à thé (5 ml) de graines de carvi

1 c. à soupe (15ml) de miel blond local

1 c. à thé (5ml) ail hachée

2 tasses (500ml) de feuilles de mâche

400g de fromage feta

Miel blond local

Préparation

Préchauffer le four à 400 degrés Celsius. Tapisser ensuite deux plaques de cuisson avec un papier parchemin pour la cuisson de la courge.

À l’aide d’un couteau de chef, tailler la courge en deux et la vider. Ne pas la peler. Ensuite, la tailler en quartier de 2 à 3 cm d’épaisseur et la disposer dans un bol pour l’assaisonner de sel, poivre, miel, ail et thym frais. Étaler ensuite sur la plaque et enfourner pour 20 à 25 minutes.

Par la suite, concasser le fromage feta et disposer aussi sur une plaque de cuisson et enfourner pour 10 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit coloré. Réserver.

Pour la vinaigrette, dans un poêlon, couler la moitié de l’huile et chauffer à feu moyen. Ajouter aussitôt les échalotes ciselées, l’ail, les graines de carvi et cuire 2 minutes. Retirer ensuite et ajouter le reste de l’huile, le miel et le vinaigre. Assaisonner ensuite de sel et poivre et réserver à température pièce.

Pour le montage du plat, disposer dans une grande assiette de service les quartiers de courge et ajouter les feuilles de mâche. Garnir de crumble de feta et un filet de miel. Ajouter ensuite la vinaigrette à votre goût et servir aussitôt.