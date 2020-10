Les suggestions lecture du 25 octobre 2020

Frédérique Dufort nous partage ses coups de cœur littéraires du moment.

1- Moins 18 °

Suspense, enquête

Stefan Ahnhem

Albin Michel

Une BMW termine sa course dans les eaux de la gare maritime d’Helsingborg. Selon l’autopsie, la victime était déjà morte et son corps, congelé depuis deux mois à -18 degrés.

Qu’est-il arrivé à cet homme? Au même moment, on enquête sur des assassinats de SDF diffusés sur le Dark Web.

Une double enquête à couper le souffle, se déroulant des deux côtés du détroit d’Oresund, à la frontière de la Suède et du Danemark.

2- Quand je parle aux morts

Psycho thriller, paranormal, enquête

Guillaume Morrissette

Guy Saint-Jean Éditeur

Morgane a un don. Elle parle aux morts. Psychologue de formation, il lui arrive, dans ses séances, d’établir le contact entre ceux d’ici et ceux de là-bas.

Sylvain, lui, voudrait voir sa mère morte plutôt que de la placer en résidence.

Irait-il jusqu’à la tuer pour tenir une promesse?

En quoi le destin de ces deux protagonistes est-il lié ?

Un roman captivant, à la limite entre la peur et la fascination.

3- Elles se relèvent encore et encore - Histoires de résilience de femmes autochtones

Julie Cunningham

Illustrations de Meky Ottawa

Éditions Hannenorak

Un livre puissant, magnifiquement illustré par Meky Ottawa, artiste multidisciplinaire Atikamekw, où l’on recueille les histoires de résilience de femmes autochtones, âgées de 27 à 60 ans. En collaboration avec le Centre d’amitié autochtone de Val-D’Or et le Foyer pour femmes autochtones de Montréal, c’est un ouvrage nécessaire, permettant de mieux comprendre les trajectoires de vie de celles qui subissent, encore aujourd’hui, les séquelles des pensionnats autochtones.

Écoutez ces femmes.

Entendez ces femmes.

Ces femmes, dont on entend trop peu souvent la voix.

4- La grève des câlins

Jeunesse

Simon Boulerice

Illustrations de Francis-William Rhéaume

La Bagnole

Un livre pour expliquer aux enfants pourquoi c’est différent, dernièrement, avec grand-papa et grand-maman. Mais un jour (bientôt on l’espère), ce sera comme avant. En attendant, on fait la grève des câlins.

«Est-ce que c’est éternel une grève?

Non, ça dure juste un moment »

C’est doux, c’est magnifiquement illustré, c’est rassurant et c’est éducatif pour tous : on ne prendra plus jamais les câlins pour acquis.

Car la tendresse est un service essentiel.

(Bonne chance pour ne pas verser une larme)

5- Le petit chat perdu

Jeunesse

Nicola Killen

Scholastic

Un album qui rappelle aux enfants l’importance de ne pas trop s’éloigner de la maison... et de ne jamais oublier son chaton.

Belles leçons, belles illustrations, aux couleurs de la fête des déguisements et des bonbons.

6- Trucs de peur 3 – Le mystère de la sorcière

Jeunesse

Alexandra Larochelle et Yohann Morin

La Bagnole (Je lis seul)

Mégane et Rosalie sont demi-sœurs et elles se détestent. Mais la peur unira ces deux petites filles, lorsqu’elles devront aller séjourner UNE SEMAINE COMPLÈTE dans la vieille maison perdue de leur mamie. Dans ce troisième tome, Mégane et Rosalie font la connaissance de Jojo, un petit farceur qui s’amuse à leur faire peur. Elles ne sont pas au bout de leur peine, puisqu’à tout cela viendra se mêler la légende de la sorcière...

À lire en famille, sous un drap avec une lampe torche, le soir de l’Halloween.

C’est toujours bien d’avoir papa et maman, non loin, si on a peur du noir ;)