Tendances déco: 12 idées pour décorer en 2021

Chaque année, les tendances en décoration évoluent selon nos besoins et notre mode de vie. En 2021, on mise davantage sur le confort et les couleurs harmonieuses qui rappellent la nature.

Comme il suffit parfois d’un petit coup de pinceau, d’un nouveau coussin ou d’un mur en lambris de bois pour changer l’ambiance complète d’une pièce, pourquoi ne pas vous offrir un petit vent de changement chez vous?

Avant de vous lancer dans les grandes rénovations, prenez le temps de vous inspirer avec les tendances à venir en décoration.

Voici donc 12 tendances déco qui seront partout en 2021!

1. Le coin bureau qui se fond dans le décor

Sans grande surprise, le coin bureau est certainement l’endroit le plus important à aménager en 2021. Si en 2020, la plupart des télétravailleurs étaient encore en mode «on verra», en 2021 il est grand temps d’aménager un endroit optimal pour le travail. Que ce soit dans un coin du salon, dans l’entrée ou dans une pièce dédiée au travail, votre bureau sera votre meilleur allié. On opte pour un bureau minimaliste et bien rangé qui se fond dans le décor.

2. Le seconde main

Toujours dans l’optique de consommer moins et de consommer mieux, on opte pour des matières durables et intemporelles, même dans son décor. On mise sur des tendances qui passeront à travers le temps ou on achète ses meubles et accessoires sur des sites de revente comme Kijiji, Facebook Market ou encore via des pages Instagram comme bien.beau!

3. Les décors personnalisés

Le temps des décors ennuyants où tout était tiré à quatre épingles tire à sa fin. Cette année, on écoute nos envies, nos besoins et on n’hésite pas à mélanger des styles, des couleurs et des textures pour créer un environnement qui nous ressemble. Il n’y a pas de règles sauf celle de se sentir bien chez soi!

4. Le bois brûlé

Souvent utilisé à l’extérieur, le bois brûlé (aussi appelé yakisugi) monte en popularité cette année. Cette technique japonaise traditionnelle qui consiste à brûler des planches de bois pour mieux les protéger rappelle les jolis chalets perdus dans les bois. Il est aussi possible d’utiliser le bois brulé à l’intérieur sur des objets ou des murs entiers.

5. La maison «cocon»

L’une des tendances phares en décoration est sans aucun doute celle de la maison «cocon». L’idée est de créer un décor confortable, doux et apaisant. Pour y arriver, on opte pour une palette de couleurs «nudes», des meubles en laine bouclée, de grosses douillettes et de l’osier partout.

6. Les planchers de céramiques à effet bois

Pour un plancher durable, mais chaleureux, de plus en plus de gens optent pour faire la pose de céramiques à effet bois. Celle-ci semble tellement vraie qu’elle mystifiera tous vos invités.

7. Les matières douillettes

La tendance est au doux, au confort et aux matières dans lesquelles on a envie de s’emmitoufler. Parmi les matières douillettes, on retrouve le velours et la laine bouclée!

8. Les imprimés de végétaux

Vaisselle, coussins, papier peint... Les motifs floraux et botaniques sont encore et toujours tendance. Voilà une belle façon de faire entrer un peu la nature dans son logis.

9. L’artisanat

Ces semaines de confinement à essayer de faire des toiles d’aquarelle ou de la poterie pourraient bien vous servir puisque cette année les objets artisanaux ont la cote. Pas besoin d’exposer vos propres œuvres, on mise sur l’authenticité et l’achat local. Voilà une bonne excuse pour encourager les artistes d’ici.

11. Les meubles rétro et ronds

Le mobilier rond continue de gagner de la popularité en 2021. Cette année, les tables de salon rondes en pierres ou en marbres sont partout.

12. Le Face Line Art

Les traits du visage de l’humain se retrouvent partout. Coussins, vases, tableaux, imprimés... Les lignes minimalistes à la Picasso et Miro prennent de l’ampleur encore une fois cette année.

Bonne décoration!