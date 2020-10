Les images du nouveau pont de l'île d'Orléans sont impressionnantes

Bientôt, les résidents de la ville de Québec pourront rouler jusqu'à l'île d'Orléans en toute sécurité.





Les images du nouveau pont de l'île d'Orléans ont été dévoilées vendredi, à l'occasion d'un point de presse en présence du ministre des Transports, François Bonnardel.





La nouvelle structure sera construite à côté de l'ancienne, soit à 120 mètres à l'ouest. En plus d'une voie pour les cyclistes et les piétons érigés de part et d'autre du pont, le nouveau concept comprendra des voies de circulation deux fois plus larges que sur le pont actuel.



La capacité portante du pont sera également revue à la hausse, ce qui facilitera le travail des producteurs agricoles de l'île d'Orléans. Pour le moment, les poids sont limités sur le pont.

Le nouveau pont a été élaboré par le le consortium Groupement Origine Orléans, qui regroupe les firmes Stantec et EXP. Ils ont voulu recréer un navire immobile au cœur du fleuve.







Les résidents, tout comme les touristes, devront s'armer de patience. Le nouveau pont commencera à prendre forme seulement vers la fin de l'année 2022. La fin des travaux est prévue pour 2027. Le vieux pont, quant à lui construit dans les années 1930, sera démoli à la toute fin du projet.