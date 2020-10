C'est le temps de... découvrir la photobiomodulation. On découvre de plus en plus les vertus de la lumière sur notre santé. Gregory Charles nous parle cette semaine d’un champ de recherche nouveau et très prometteur nommé la photobiomodulation et de ses bienfaits, avec la collaboration de Docteur Michael Hamblin de l’université Harvard.

