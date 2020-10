Une immense maison «farm house» entièrement rénovée

Cette maison, dont la superficie a presque doublé après de grosses rénovations, multiplie les rangements intégrés et affiche un style farm house modernisé qui invite au cocooning.

Nul besoin de déménager quand l’emplacement de notre résidence est idyllique et que le terrain est propice à un agrandissement! À l’origine, la superficie de la maison était de 2158 pi2. Karyne et Sébastien, les propriétaires, ont choisi d’y ajouter 1910 pi2 pour créer de vastes espaces confortables et du rangement supplémentaire.

Quand la designer Sophie Sylvestre, de Chrysalide Design, a commencé à travailler sur ce projet, la cuisine d’esprit champêtre était déjà faite. «Les proprios m’ont laissé carte blanche pour tout le reste, mais je voulais qu’il y ait un lien entre la cuisine et les autres pièces», explique la designer. Elle a cherché à répondre aux goûts assez classiques de ses clients tout en apportant un esprit moderne. Ses choix se sont donc portés sur des matériaux nobles, des couleurs neutres et du mobilier intégré.

Résultat: une toile de fond intemporelle et des accessoires contemporains faciles à remplacer au gré des envies.

L'entrée

Drew Hadley

La nouvelle entrée est située dans l’ancien garage, celle d’origine se trouvant en haut de la première volée de marches. Comme les hommes de la maison jouent au hockey, il était essentiel de prévoir beaucoup de rangements dans cet espace. D’un côté se trouvent des penderies fermées et de l’autre, quatre zones ouvertes pour chacun des membres de la famille, avec des crochets facilement accessibles aux enfants.

Drew Hadley

Aménagement Sophie Sylvestre, designer, Chrysalide Design • Collaboration au stylisme Karine Matte, styliste d’intérieur, Matte & Glossy • Porte d’entrée Fenplast • Rangement sur mesure Chrysalide Design (conception); Ébénisterie Louiseville (fabrication) • Revêtement de sol en céramique par l’entremise de Chrysalide Design • Tapis, coussins et écharpe Zone

La cuisine

Drew Hadley

Les ornements des armoires, les moulures et l’îlot sont de style champêtre classique. Pour mettre le lieu au goût du jour, la designer a sélectionné un habillage contemporain pour le dosseret. «À l’inverse, les pièces de l’agrandissement sont plus tendance; j’y ai donc intégré des éléments champêtres, notamment de la pierre sur quelques murs, pour relier harmonieusement les styles des différents espaces», dit-elle.

Entrepreneur Construction Jean-Francois Morel • Conception et réalisation Ébénisterie Louiseville • Poignées Richelieu • Céramique (dosseret) par l’entremise de Chrysalide Design • Évier et robinet Plomberie aux consommateurs • Électroménagers JC Perreault • Suspensions wayfair.ca • Carafe, plateau, saladier et bols jaunes Zone

La salle à manger

Drew Hadley

La salle à manger occupe l’espace de l’ancien salon. «Le foyer était disposé en fonction de l’agencement d’origine. Comme on ne pouvait pas le déplacer, j’ai fixé une longue tablette sur le nouveau revêtement de pierre afin d’y déposer des objets décoratifs et d’équilibrer le tout», explique la designer. Elle a aussi choisi un lustre surdimensionné attirant le regard ainsi qu’un voilage qui couvre tout un mur pour dissimuler la fenêtre, pas tout à fait bien située par rapport à la table.

Foyer Les Poêles & Foyers Keystone • Mur en pierre Méga Centre Rainville • Lustre Mobilia • Vases, chandeliers, cadres sur la tablette et lanternes HomeSense • Fleurs Abaca Marchand de fleurs

Le salon

Drew Hadley

La pièce se situe dans la nouvelle aile de la propriété. Des poutres massives lui donnent un cachet ancien et l’habillage du foyer en pierre reprend les teintes crème et beige des armoires de la cuisine attenante. Symétriques, les bibliothèques mettent en valeur le foyer, qui renforce l’esprit chaleureux de cet espace convivial.

Drew Hadley

Causeuses inclinables Jaymar JC Perreault • Foyer Les Poêles & Foyers Keystone • Poutres décoratives Construction Jean-Francois Morel • Piano Ameublements Tanguay • Table basse, tapis, coussins et lampe de table Urban Barn • Stores Linen Chest • Jeté et panier Zone • Tableau Galerie Guylaine Fournier

La chambre principale

Drew Hadley

L’agrandissement était l’occasion parfaite pour créer une grande suite pour les parents. Dans leur chambre flambant neuve, un mur de pierre fait écho à ceux des pièces communes. «J’ai aussi installé des poutres comme dans le salon et intégré des touches de bleu, une couleur que l’on retrouve partout dans la maison», souligne la designer. Des suspensions en verre allègent ce décor où la pierre et le bois dominent.

Drew Hadley

Lit Linen Chest • Tables de chevet Mobilia • Literie Simons • Jeté et coussins Zone • Mur en pierre Méga Centre Rainville • Poutres décoratives Construction Jean- Francois Morel • Portes coulissantes Portes Milette • Lustre et suspensions wayfair.ca • Vases et fleurs Abaca Marchand de fleurs

La chambre de Félix

Drew Hadley

Sophie Sylvestre a choisi la palette de couleurs de la chambre de Félix en s’inspirant de son coussin favori à motif de chien. Pour séparer la zone lit du coin bureau sans créer de cassure, elle a fait fabriquer un mur de planches rétroéclairé. Une planche à roulettes sert de tablette et contribue à personnaliser l’espace en fonction des goûts actuels du jeune homme.

Lit Walmart • Literie, jeté et coussin Bouclair • Chaise et rideaux Ikea • Bureau et suspensions wayfair.ca • Revêtement mural en bois Chrysalide Design (conception); Armand Malo (fournisseur du bois); Ébénisterie Louiseville (fabrication) • Tapis Zone • Lettres lumineuses amazon.ca

La chambre de Coralie

Drew Hadley

Artiste en herbe et lectrice assidue, Coralie occupe l’ancienne chambre parentale. Un adhésif à motif de pois forme une alcôve qui circonscrit la zone repos. «J’ai choisi ce revêtement parce qu’il est aussi facile à poser qu’à enlever. C’est important d’introduire des éléments de déco abordables dans la chambre des enfants, car ils aiment en renouveler le style assez souvent», souligne la designer.

Lit, literie, suspension et rideaux Ikea • Jeté et coussin bleu Bouclair • Tablettes et table de chevet Chrysalide Design (conception); Ébénisterie Louiseville (fabrication) • Vinyle autocollant à pois Lettrart Design • Tapis Zone

La salle de lavage

La designer a optimisé chaque pouce de la salle de lavage afin d’intégrer un maximum de rangements, dont plusieurs sont imperceptibles. «Rien ne dépasse, de la planche à repasser aux contenants de lessive en passant par le linge sale! Les proprios aiment faire sécher les vêtements à l’air libre; on a donc installé quatre supports à linge au mur», dit Sophie Sylvestre. Elle a privilégié des matériaux peu coûteux, comme le carrelage métro et le stratifié, afin de respecter le budget prévu.

Drew Hadley

Rangements sur mesure et supports à linge muraux Chrysalide Design (conception); Ébénisterie Louiseville (fabrication) • Évier et robinet Plomberie aux consommateurs • Céramique par l’entremise de Chrysalide Design • Laveuse, sécheuse et défroisseur LG Steamer JC Perreault • Applique wayfair.ca • Serviettes HomeSense • Bouquet de lavande artificielle et vase blanc Ikea

Drew Hadley

La salle de bains principale

Drew Hadley

Délicate mosaïque de marbre, pierre rustique, céramique façon bois, robinetterie et accessoires noirs... La pièce multiplie les textures et marie classicisme et modernité. «Les matériaux sont durables et indémodables, tandis que les luminaires et les robinets peuvent aisément être changés si on veut modifier le look de la pièce», note Sophie Sylvestre.

Drew Hadley

Mobilier sur mesure et miroirs Chrysalide Design (conception); Ébénisterie Louiseville (fabrication) • Comptoirs Caesarstone • Mosaïque de marbre et céramique par l’entremise de Chrysalide Design • Mur en pierre Méga Centre Rainville • Baignoire et robinetterie Plomberie aux consommateurs • Suspension wayfair.ca • Appliques Tungstène Éclairage Créatif • Foutas Zone • Fleurs Abaca Marchand de fleurs