20 cuisines de style «farmhouse» pour s'inspirer

Le style «farmhouse» est très rependu en décoration. Rares sont ceux qui détestent ce style qui se recréer facilement dans plusieurs types d’habitation : du condo au chalet.

Le style se distingue par le mélange de bois et de fer, les couleurs neutres et claires et les textiles naturels comme le coton et la laine.

Si vous aimez le style «farmhouse» et que vous avez envie de rénover ou redécorer votre cuisine, voici 20 photos de cuisine trouvées sur Instagram pour s’inspirer :